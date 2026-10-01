SBB-ägare i revolt: "Budet måste vara väsentligt högre"

Fem kronor i innestående utdelning

Kärnan i kritiken är den utdelning som har hunnit samlas på hög. D-aktien ger enligt bolagsordningen rätt till 2 kronor per år. Det belopp som D-ägarna har rätt till innan stamägarna får utdelning har vuxit under pausen och uppgår till 5 kronor vid utgången av tredje kvartalet, enligt SBB.

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Kritikerna menar att budet tar för lite hänsyn till detta. De påpekar också att SBB värderade D-aktierna betydligt högre när de gavs ut än vad bolaget gör nu när de ska lösas in.

Alla delar inte den bilden. Affärsvärlden har kallat erbjudandet rimligt, eftersom D-ägarna får pengar i handen för en aktie som i dag inte ger någon utdelning. Enligt tidningens beräkning kostar återköpet SBB omkring 1,2 miljarder kronor.

Två tredjedelar krävs

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Förslaget måste få stöd av minst två tredjedelar av de D-aktier som är företrädda på stämman. Totalt har knappt 194 miljoner D-aktier getts ut. SBB äger själv 44,7 miljoner av dem och får inte rösta för dem. Kvar blir runt 149 miljoner aktier i andra ägares händer.

Redan dagen efter beskedet sa Magnus Rosén att förslaget inte kommer att gå igenom, skriver Börsvärlden. PAM Capital äger själv cirka 2,6 miljoner D-aktier.

Ägarlistan domineras av privatsparare. Störst efter SBB är Avanza Pension med 16,7 miljoner aktier, följd av Nordnet Pensionsförsäkring och Vanguard. Därför avgörs utgången till stor del av hur många som faktiskt röstar.

Kritikerna oroar sig också för att det är oklart när pengarna betalas ut. Det slår mot dem som har köpt aktien för att spekulera. D-aktien handlas nu runt 6,91 kronor, ungefär en krona under inlösenpriset. Det tyder på att marknaden räknar med en viss risk att affären inte blir av eller drar ut på tiden.

Ett led i omvandlingen

Inlösen är den senaste delen i SBB:s långa omvandling. Efter att samhällsfastigheterna sålts till Public Property Invest är bolaget i praktiken ett investmentbolag. Vd Leiv Synnes har sagt att formen ska omprövas senast 2028–2029, när flera obligationer förfaller.

Ägarbilden har också förändrats i grunden. Det började när Kjell Inge Røkkes sfär genom ett aktiebyte sexdubblade röstmakten i bolaget och utmanade grundaren Ilija Batljans grepp. När Leiv Synnes tillträdde lovade han att verka för aktieägarna. Den 23 oktober visar det sig om D-ägarna anser att han har gjort det.

Planen är att D-aktien ska avnoteras från Nasdaq Stockholm i slutet av november.

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