Lunds kommunala fastighetsbolag LKF har 1 020 hyresrätter i produktion samtidigt.

Det är den högsta nivån i bolagets historia och innebär en samlad investering på omkring 3,3 miljarder kronor.

Med de senaste projekten Mårtens Backe och Skriften passerar LKF för första gången gränsen på 1 000 bostäder under produktion.

”Historisk milstolpe”

Lägenheterna byggs på flera platser i Lund, däribland Brunnshög, Klostergården, Norra Fäladen, Södra Råbylund, Väster och centrala Lund.

Det största enskilda projektet är Kanalgårdarna i Råbylund, som omfattar 166 bostäder. Därefter följer Smaken i Brunnshög med 152 lägenheter och Cumulus på Klostergården med 130 bostäder.

Även Ornitologen på Väster, Råbykungen i centrala Lund och Mårtens Backe på Mårtens Fälad ingår i satsningen. Projekten omfattar 129, 117 respektive 134 bostäder.

”Att ha över 1 000 bostäder i produktion samtidigt är en historisk milstolpe för LKF. Framför allt innebär det att fler människor får möjlighet att hitta ett hem i Lund under de kommande åren”, säger Fredrik Millertson, vd på LKF i ett pressmeddelande.

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Ska kosta 3,3 miljarder kronor

Bolaget har sedan 2014 byggstartat i genomsnitt omkring 275 bostäder om året. Under de senaste tio till tolv åren har antalet bostäder i produktion normalt legat på mellan 600 och 700 samtidigt.

Den höga byggtakten motiveras av ett växande bostadsbehov i kommunen.

Omkring 44 000 personer pendlar dagligen till Lund för att arbeta, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder väntas öka snabbare än i riket som helhet.

LKF uppger att bostäderna ska rikta sig till olika grupper och livssituationer, från förstagångsboende till hushåll som söker ett mer lättskött boende. Den sammanlagda projektkostnaden beräknas till cirka 3,3 miljarder kronor.

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