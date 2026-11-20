Den 17 november meddelade Svea hovrätt beslut i den långdragna tvisten om arrendeavgifterna på södra och norra Djurgården i Stockholm. Hovrätten fastställer i huvudsak Arrendenämndens tidigare beslut om höjda avgifter och ändrade avtalsvillkor.

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Alla arrenden i målet gäller bostäder. För tre arrendeställen sänker hovrätten avgiften, men domstolen skriver inte vilka det gäller.

Arrendatorerna har motsatt sig höjningarna. De har bland annat hävdat att de nya avgifterna urholkar besittningsskyddet och att flera av dem kan tvingas flytta.

Längre infasning

Den största ändringen jämfört med Arrendenämnden gäller tempot. Hovrätten beslutar om en mjukare upptrappning än nämnden gjorde, och de nya avgifterna ska nu införas stegvis under fem år.

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Pressmeddelandet säger inget om hur stora de nya avgifterna blir i kronor. Det framgår inte heller hur upptrappningen fördelas mellan åren.

Privatekonomin spelar ingen roll

Hovrätten slår samtidigt fast en princip som väger tungt för de boende. När ett arrende förlängs ska avgiften enligt jordabalken vara skälig. Om parterna inte kommer överens ska den motsvara vad arrenderätten är värd, med hänsyn till avtalet och omständigheterna i övrigt.

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Enligt hovrätten utgår den bedömningen inte från den enskilda arrendatorns ekonomi. Det som avgör är vad som objektivt sett är skäligt på arrendemarknaden. Domstolen har bland annat vägt in om tomten ligger vid vattnet, om den har sjöutsikt, hur stor den är, hur mycket som får byggas och hur störd platsen är.

Höjningar på flera hundra procent

Enligt tidigare rapportering är det Kungliga Djurgårdens förvaltning, KDF, som är jordägare i tvisten. KDF förvaltar marken med stöd av kungens dispositionsrätt. Hovrätten nämner dock inte jordägaren i sitt pressmeddelande.

Sommaren 2025 rapporterade Expressen att arrendena i flera fall höjts med omkring 350 procent och att närmare 45 hushåll berördes, enligt EFN. Pontus Wachtmeister, ordförande i Kungliga Djurgårdens arrendeförening, talade samtidigt om höjningar på mellan 100 och 600 procent.

”Vad ska man göra, man kan ju inte ta sitt hus och gå?”, sa han till Dagens PS.

Han varnade då också för att Djurgården kunde bli en enklav för de allra rikaste.

KDF: Avtalen omförhandlas sällan

Slottsfogden Magnus Andersson, som leder KDF, sa till Expressen att avtalen omförhandlas ungefär vart tionde år och att höjningarna därför kan se dramatiska ut. Han menade att de måste ses mot hur Stockholms fastighetsmarknad har utvecklats.

Till Dagens PS sa KDF att avgifterna bygger på jämförbar kommunal mark norr om Djurgårdsbrunnskanalen, justerad nedåt. Enligt förvaltningen ska alla intäkter enligt överenskommelsen från 1809–1810 gå till att sköta och försköna Djurgården. KDF uppgav också att man valde bort enskilda förhandlingar för att alla skulle behandlas lika, och i stället lät Arrendenämnden pröva frågan.

Svea hovrätt har även avgjort andra uppmärksammade tvister om boende på senare tid. I en Airbnb-tvist i Malmö fick Hyresgästföreningen nyligen rätt.