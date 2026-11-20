Svea hovrätt står i huvudsak fast vid de höjda arrendeavgifterna för ett 40-tal bostadsarrenden på Djurgården. Tre arrendatorer får lägre avgift och höjningarna fasas in under fem år. Arrendatorernas privatekonomi avgör inte vad som är skäligt, enligt domstolen.
Djurgårdsbor förlorar arrendestriden mot kungen
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