Blackstones nya 30-miljardersjätte får Stockholm som bas – han ska bygga den

Känner Blackstone sedan tidigare

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Det här är inte hans första kontakt med Blackstone. Scius har beskrivits som partner till både Blackstone och Angelo Gordon.

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När Blackstone-förvaltade fonder köpte kontorsfastigheten Barnängen 6 på Södermalm av Angelo Gordon och Scius, behöll Scius uppdraget att förvalta fastigheten. Den byggdes då om till nya kontor för Spotify.

200 lager i tre länder

Norla får huvudkontor i Stockholm och verksamhet i Sverige, Danmark och Finland. Portföljen omfattar inledningsvis över 200 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på mer än två miljoner kvadratmeter. Merparten är last mile-lager, alltså stadsnära lager för den sista etappen av leveranser till konsument. Fastigheterna ligger främst kring Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

Fastigheterna ägs i dag främst av Blackstone-förvaltade fonder, men plattformen kan också ta in externa tillgångar. Bolaget väntas bli operativt under 2027.

Blackstone har inte redovisat något värde. En källa med insyn uppger för Reuters att tillgångarna inledningsvis är värda omkring 3 miljarder euro, drygt 30 miljarder kronor.

”I takt med att sektorn har mognat ser vi att investerare i allt högre grad söker mer specifik exponering mot enskilda geografier och fastighetstyper, säger James Seppala, chef för Blackstones fastighetsverksamhet i Europa, i pressmeddelandet.

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Lång logistiksatsning

Blackstone har länge köpt nordiska logistikfastigheter. Bolaget har bland annat köpt lager för miljardbelopp av Castellum, och tog över 47 fastigheter från Corem för 5,35 miljarder kronor.

Castellum-fastigheterna fördes då in i Blackstones europeiska last mile-plattform Mileway. Hur Norla förhåller sig till Mileway framgår inte av beskedet.

Blackstones ordförande Stephen Schwarzman har tidigare pekat ut lagerbyggnader som ett av de mest intressanta fastighetssegmenten i Europa.