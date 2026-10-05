Blackstone har tagit in Mikael Freudmann, tidigare Sverigechef på Fokus Nordic, för att bygga upp den nya logistikplattformen Norla. Plattformen samlar över 200 lager i Sverige, Danmark och Finland, med ett värde som uppges ligga kring 3 miljarder euro.
Blackstones nya 30-miljardersjätte får Stockholm som bas – han ska bygga den
Blackstone bygger nu en egen nordisk logistikplattform med bas i Stockholm. För att få den på plats har det amerikanska investmentbolaget vänt sig till en svensk fastighetsinvesterare som har gjort affärer med Blackstone tidigare.
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Mikael Freudmann har rekryterats som senior rådgivare till Blackstone. Han ska stödja uppbyggnaden av Norla fram till att bolaget blir operativt, enligt ett pressmeddelande.
Grundade Scius
Freudmann har över 20 års erfarenhet av nordiska fastighetsinvesteringar och förvaltning. År 2007 grundade han investerings- och förvaltningsbolaget Scius Partners tillsammans med Per Johannesson och Joen Siggelin. Bolaget genomförde transaktioner för omkring 23 miljarder kronor.
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År 2022 köptes Scius av danska Fokus Asset Management, i dag Fokus Nordic. Freudmann gick då in i koncernledningen och blev partner och Sverigechef.
Känner Blackstone sedan tidigare
Det här är inte hans första kontakt med Blackstone. Scius har beskrivits som partner till både Blackstone och Angelo Gordon.
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När Blackstone-förvaltade fonder köpte kontorsfastigheten Barnängen 6 på Södermalm av Angelo Gordon och Scius, behöll Scius uppdraget att förvalta fastigheten. Den byggdes då om till nya kontor för Spotify.
200 lager i tre länder
Norla får huvudkontor i Stockholm och verksamhet i Sverige, Danmark och Finland. Portföljen omfattar inledningsvis över 200 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på mer än två miljoner kvadratmeter. Merparten är last mile-lager, alltså stadsnära lager för den sista etappen av leveranser till konsument. Fastigheterna ligger främst kring Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.
Fastigheterna ägs i dag främst av Blackstone-förvaltade fonder, men plattformen kan också ta in externa tillgångar. Bolaget väntas bli operativt under 2027.
Blackstone har inte redovisat något värde. En källa med insyn uppger för Reuters att tillgångarna inledningsvis är värda omkring 3 miljarder euro, drygt 30 miljarder kronor.
”I takt med att sektorn har mognat ser vi att investerare i allt högre grad söker mer specifik exponering mot enskilda geografier och fastighetstyper, säger James Seppala, chef för Blackstones fastighetsverksamhet i Europa, i pressmeddelandet.
Lång logistiksatsning
Blackstone har länge köpt nordiska logistikfastigheter. Bolaget har bland annat köpt lager för miljardbelopp av Castellum, och tog över 47 fastigheter från Corem för 5,35 miljarder kronor.
Castellum-fastigheterna fördes då in i Blackstones europeiska last mile-plattform Mileway. Hur Norla förhåller sig till Mileway framgår inte av beskedet.
Blackstones ordförande Stephen Schwarzman har tidigare pekat ut lagerbyggnader som ett av de mest intressanta fastighetssegmenten i Europa.