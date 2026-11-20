I Stockholm och Göteborg blir inte kontorsvakanserna fler i lika snabb takt. Men Malmö har svårt att locka till att hyra kontorslokaler.
Kontorskrisen fördjupas i Malmö – vakanserna blir bara fler
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Fastigheter
Rekordstor svenskbyggd bostadssatsning – över tusen hyresrätter samtidigt
Det talas ofta om bristen på hyresrätter i många svenska städer. Men nu gör Lund en rejäl satsning på att förbättra situationen. Lunds kommunala fastighetsbolag LKF har 1 020 hyresrätter i produktion samtidigt. Det är den högsta nivån i bolagets historia och innebär en samlad investering på omkring 3,3 miljarder kronor. Med de senaste projekten …
20 nov. 2026
Fastigheter
Djurgårdsbor förlorar arrendestriden mot kungen
Svea hovrätt står i huvudsak fast vid de höjda arrendeavgifterna för ett 40-tal bostadsarrenden på Djurgården. Tre arrendatorer får lägre avgift och höjningarna fasas in under fem år. Arrendatorernas privatekonomi avgör inte vad som är skäligt, enligt domstolen. Den 17 november meddelade Svea hovrätt beslut i den långdragna tvisten om arrendeavgifterna på södra och norra …
20 nov. 2026
Juridik
Lyxhotell, kompisaffärer och fallskärmar – skandalen som skakar Lund
Lyxhotell, dyra tjänstebilar, miljonaffärer med kompisar och en chef som anställde sin dotters sambo. Lunds kommunala parkeringsbolag LKP har utvecklats till en av årets mest uppseendeväckande kommunala affärsskandaler. Nu lämnar sex av sju chefer sina jobb. Flera får rejäla avgångsvederlag. Det började med att Sydsvenskan i augusti avslöjade en märklig chefsrekrytering. Sedan dess har tidningens …
20 nov. 2026
Fastigheter
60-plussare kan få förstahandskontrakt i Stockholm – utan kötid
AP-fondernas bostadsbolag Willhem öppnar en egen väg in på Stockholms hyresmarknad för personer över 60 år. Den som anmäler sig behöver inga köpoäng, och de första lägenheterna har hyror från drygt 7 000 kronor i månaden. Fastighetsbolaget Willhem lanserade på torsdagsmorgonen Framtidsbo 60+. Personer som har fyllt 60 år kan anmäla intresse för utvalda förstahandslägenheter …
19 nov. 2026
Fastigheter
Bostadsköpen rasar i Spanien – största fallet på två år
Antalet bostadsköp i Spanien föll kraftigt i september. Samtidigt pekar EU-kommissionen ut bostadsbristen som den största risken för landets ekonomi. Spanska statistikmyndigheten INE redovisar 54 548 registrerade bostadsköp i september. Det är 13,4 procent färre än samma månad i fjol och den största nedgången sedan maj 2024. Läs även: Drömmen om ett hus i solen …
18 nov. 2026