Vakansgraden på Malmös kontorsmarknad fortsätter att stiga.

Under hösten uppgick andelen lediga kontorslokaler i centrala Malmö till 15,2 procent, jämfört med 14,1 procent under våren.

Samtidigt minskar uthyrningen för fjärde året i rad, enligt fastighetsanalysföretaget Citymarks senaste kartläggning som Fastighetssverige refererar till.

Skillnad mot andra större städer

Utvecklingen skiljer sig från Stockholm och Göteborg, där ökningen av kontorsvakanser har bromsat in under 2026. I Malmö fortsätter vakanserna däremot att stiga i oförändrad takt.

Framför allt är det Västra Hamnen som bidrar till ökningen, men även Central Business District och övriga innerstaden uppvisar svag nettouthyrning.

Vakansuppgången är jämnt fördelad mellan äldre och nyare kontorsfastigheter.

Även i Malmös ytterområden ökar andelen lediga lokaler. Där har vakansgraden nu passerat 20 procent.

Enligt Citymark har konjunkturförbättringen ännu inte lett till ökad sysselsättning inom de kontorsintensiva branscherna i Malmö.

Läs mer: Glöm utgångspriset – här blir lägenheten 700 000 kronor dyrare. Dagens PS

Tydlig minskning

Tvärtom har sysselsättningen i dessa sektorer minskat, vilket bidrar till den svaga efterfrågan på kontorslokaler.

Under 2026 väntas knappt 150 nya hyresavtal tecknas på Malmömarknaden, motsvarande drygt 60 000 kvadratmeter kontorsyta.

Det är en tydlig minskning jämfört med tidigare år och den lägsta nivån på många år, med undantag för pandemiåret 2020.

Nedgången märks både i antalet avtal och i den uthyrda ytan. Särskilt stora minskningar noteras i Västra Hamnen och Hyllie, medan omsättningen i ytterområdena har ökat något.

Läs mer: Rekordstor svenskbyggd bostadssatsning – över tusen hyresrätter samtidigt. Realtid