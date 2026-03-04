Riksdagen ska rösta först. Men det är förmodligen en formalitet. Från den 1 april träder nya bolåneregler i kraft, enligt regeringens förslag. Ett syfte är att underlätta för unga att köpa sig sin första bostad.
Nya regler för bostadsmarknaden "gynnar de unga"
Nya regler ska göra det lättare att låna för unga förstagångsköpare. Effekten kan samtidigt bli dyrare bostäder.
”Det kan bli plus minus noll”, säger Christina Sahlberg, privatekonom på Skandia.
Riksdagen ska rösta först. Men det är förmodligen en formalitet. Från den 1 april träder nya bolåneregler i kraft, enligt regeringens förslag. Ett syfte är att underlätta för unga att köpa sig sin första bostad.
Taket för hur mycket man får låna höjs från 85 till 90 procent av bostadens värde. Samtidigt slopas ett av amorteringskraven – att man måste amortera en procent av lånet om skulden överstiger 4,5 gånger bruttolönen.
Men snällare låneregler lär göra bostäderna dyrare eftersom köparna kommer att ha råd att låna mer. Då försvinner åtminstone delar av effekten. Kontantinsatsen blir fortfarande lägre även om priserna stiger, men räntekostnaderna landar högre.
Fler affärer
Allehanda bedömares prognoser pekar på prisuppgångar på bostäder i år i storleksordningen 5 procent. I den spådomen ingår inte bara påverkan från lättare låneregler, utan även att räntorna sjunkit och att konjunkturen väntas ta fart.
”Och det är ungefär precis så mycket som gör att de här förändrade reglerna slutar att funka om man säger så, att det kan bli plus minus noll”, säger Christina Sahlberg.
Men prognoser är prognoser, det kan bli annorlunda, lägger hon till.
Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedlingen, tror inte på någon stor prisuppgång på ettor och tvåor, som de unga lär efterfråga i första hand.
”Viss priseffekt ja, men snarare fler affärer som i sin tur lättar upp flyttkedjorna”, säger han.
Storstäder vinnare
Om nu priserna stiger som en effekt av de nya reglerna, så kan det bli mest fördelaktigt att köpa tidigt, sen riskerar de eventuellt högre priserna att äta upp effekten, enligt Christina Sahlberg som i en studie har räknat på var i landet vinnarna ändå kan finnas.
”Det är i storstäderna som man framför allt kan komma att tjäna på de lättare lånereglerna. För de flesta som köper i mindre städer, där är bostadspriserna lägre i förhållande till lönen och då har man inte heller det här skärpta amorteringskravet (som nu försvinner)”, säger Sahlberg.
Det borttagna extra, tvingande amorteringskravet gynnar alla högt belånande. Men Sahlberg ser ändå förstagångsköparna som de potentiellt stora vinnarna.
”De unga som tidigare inte har kunnat köpa sin första lägenhet. Och den här minskade 1 procent extra amorteringen kommer att göra att bankernas kalkyler går ihop bättre för dem”, säger hon.
”Klart det kommer att gynna förstagångsköparna”, fyller Erik Wikander i.