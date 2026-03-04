Nya regler för bostadsmarknaden "gynnar de unga"

Nya regler ska göra det lättare att låna för unga förstagångsköpare. Effekten kan samtidigt bli dyrare bostäder.

”Det kan bli plus minus noll”, säger Christina Sahlberg, privatekonom på Skandia.

Riksdagen ska rösta först. Men det är förmodligen en formalitet. Från den 1 april träder nya bolåneregler i kraft, enligt regeringens förslag. Ett syfte är att underlätta för unga att köpa sig sin första bostad.

Taket för hur mycket man får låna höjs från 85 till 90 procent av bostadens värde. Samtidigt slopas ett av amorteringskraven – att man måste amortera en procent av lånet om skulden överstiger 4,5 gånger bruttolönen.

Men snällare låneregler lär göra bostäderna dyrare eftersom köparna kommer att ha råd att låna mer. Då försvinner åtminstone delar av effekten. Kontantinsatsen blir fortfarande lägre även om priserna stiger, men räntekostnaderna landar högre.

Fler affärer

Allehanda bedömares prognoser pekar på prisuppgångar på bostäder i år i storleksordningen 5 procent. I den spådomen ingår inte bara påverkan från lättare låneregler, utan även att räntorna sjunkit och att konjunkturen väntas ta fart.

”Och det är ungefär precis så mycket som gör att de här förändrade reglerna slutar att funka om man säger så, att det kan bli plus minus noll”, säger Christina Sahlberg.

ANNONS

Men prognoser är prognoser, det kan bli annorlunda, lägger hon till.

Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedlingen, tror inte på någon stor prisuppgång på ettor och tvåor, som de unga lär efterfråga i första hand.

”Viss priseffekt ja, men snarare fler affärer som i sin tur lättar upp flyttkedjorna”, säger han.