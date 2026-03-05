Kurdiska peshmerga väntar på order att gå in i Iran

Kurdiska peshmerga i norra Irak följer utvecklingen i Iran och väntar på order att gå in i landet efter de amerikansk‑israeliska attackerna som dödade Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei.
I ett läger nära gränsen sitter krigarna redo med vapen och packning.
Perhmerga bildadaes på 1920-talet och är en term som används för att beskriva olika olika kurdiska väpnade styrkor.
Peshmerga omfattar både rebellgrupper och etablerade styrkor som de lokala säkerhetsstyrkorna i Irakiska Kurdistan.
En lång kamp mot den Iranska regimen
Sharare Moradyan är 26 år och har redan kämpat mot regimen i Iran i tio år, berättar Svenska Yle i ett reportage.
Moradyan flydde som tonåring och anslöt sig till Komala, en av de äldsta kurdiska motståndsgrupperna.
Nu hoppas hon att attackerna ska öppna en chans att slå tillbaka mot regimen.
Hennes man, Hiwa Majidi, leder Komalas underrättelsearbete. Han säger att peshmerga är mobiliserade men att ingen order ännu har kommit.
Spänd väntan i lägret
Stämningen i lägret är spänd. Krigarna tränar, monterar vapen och följer nyhetsflödet i sina telefoner.
Komala uppger att de kan beväpna tusentals personer om regimen försvagas ytterligare. Samtidigt varnar experter för att Irans säkerhetsstyrkor fortfarande är starka och att en markoffensiv kan bli riskfylld.
Trots osäkerheten är många i lägret redo att agera. Moradyan säger att hon vill kämpa för kvinnors rättigheter, men helst utan vapen i framtiden. För att det ska bli möjligt måste regimen först falla, menar hon.
Majidi uttrycker både hopp och oro.
– Vi är redo. Men det kommer inte att bli lätt, säger han.
