Kurdiska peshmerga väntar på order att gå in i Iran

I ett läger nära gränsen sitter krigarna redo med vapen och packning.

Perhmerga bildadaes på 1920-talet och är en term som används för att beskriva olika olika kurdiska väpnade styrkor. Peshmerga omfattar både rebellgrupper och etablerade styrkor som de lokala säkerhetsstyrkorna i Irakiska Kurdistan.

En lång kamp mot den Iranska regimen

Sharare Moradyan är 26 år och har redan kämpat mot regimen i Iran i tio år, berättar Svenska Yle i ett reportage.

Moradyan flydde som tonåring och anslöt sig till Komala, en av de äldsta kurdiska motståndsgrupperna.

Nu hoppas hon att attackerna ska öppna en chans att slå tillbaka mot regimen.

Hennes man, Hiwa Majidi, leder Komalas underrättelsearbete. Han säger att peshmerga är mobiliserade men att ingen order ännu har kommit.

