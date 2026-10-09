Ett dygn efter att aktieägarna röstat ned styrelsens förslag lämnar samtliga ledamöter fastighetsplattformen Tessin. Aktien handelsstoppades strax därefter, i ett bolag som har under tio miljoner kronor i kassan och vars revisor har varnat för den fortsatta driften.
Hela Tessins styrelse kastar in handduken – storägaren sa nej
Precis innan klockan 11 på fredagen kom beskedet från Tessin Nordic Holding att samtliga ledamöter i styrelsen begär utträde, sedan bolagets största ägare sagt nej till styrelsens plan för bolagets framtid. En ny styrelse ska utses vid en extra bolagsstämma den 20 oktober.
Anders Kumlin kvarstår som vd tills vidare.
Kort därefter, klockan 11.00, handelsstoppades aktien på Spotlight Stock Market. Stoppet gäller tills vidare, enligt nyhetsbyrån Finwire.
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Enligt Anders Kumlin kan aktien handlas som vanligt igen när bolaget har en ny styrelse på plats.
”Tessins kassa räcker över stämman och vi har möjlighet att börja handlas som vanligt igen på Spotlight när bolaget har en styrelse igen”, skriver han i ett mejl till Realtid.
Bolaget namnger inte ägaren i pressmeddelandet. Enligt ägarlistan per den 28 september är Dan Brander största ägare med 22,9 procent av kapital och röster, följd av Troserum Kapital med 18,2 procent. Vad styrelsens plan innehöll har bolaget inte redovisat.
Anders Kumlin vill inte kommentera förhållandet mellan den avgångna styrelsen och ägarna.
Avhoppet följer direkt på torsdagens extra stämma. Där föll styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med drygt 23,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 4,90 kronor per aktie, för att täcka förluster.
Därför var kapitalminskningen viktig
Kapitalminskningen kan låta som teknisk bokföring, men den var tänkt att bana väg för nya pengar. Efter sammanläggningen av aktier i januari har Tessins aktie ett kvotvärde på 10 kronor, enligt årsredovisningen för 2025.
Senast betalt före handelsstoppet var 1,56 kronor, ned 4,6 procent under dagen. Enligt aktiebolagslagen får nya aktier inte ges ut under kvotvärdet. Så länge det ligger sex gånger över börskursen är en vanlig nyemission i praktiken stängd.
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Det slår mot bolagets egen finansieringsplan. I årsredovisningen, som undertecknades i maj, skrev styrelsen att verksamheten är beroende av en nyemission på 10–20 miljoner kronor under sommaren eller den tidiga hösten, tillsammans med en ny institutionell kapitalkälla. Revisorn Ernst & Young pekade i revisionsberättelsen på en väsentlig osäkerhet som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Styrelsen hade dessutom planerat ett andra steg. Till stämman den 20 oktober föreslog den ytterligare en minskning på 11,8 miljoner kronor, villkorad av att torsdagens stämma skulle säga ja. Den planen har nu fallit. Stämman får i stället välja en helt ny styrelse.
Baserat på senast betalt uppgår börsvärdet till omkring 7,4 miljoner kronor, enligt Realtids beräkning.
Pressad kassa – och ägare som långivare
Den finansiella situationen är ansträngd. För helåret 2025 föll omsättningen med 32 procent till 13,9 miljoner kronor, medan förlusten mer än fördubblades till 75,9 miljoner.
Koncernens egna kapital var vid årsskiftet negativt, minus 75,6 miljoner kronor. Under året skrev bolaget ned vidareförmedlade lån med 32 miljoner kronor.
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Under andra kvartalet i år steg omsättningen med 11 procent till 4,1 miljoner kronor, medan nettoresultatet landade på minus 11,1 miljoner. Likvida medel uppgick till 9,9 miljoner kronor vid kvartalets slut, jämfört med 28 miljoner ett år tidigare, rapporterade Finwire. Anders Kumlin beskrev kvartalet som bättre men långt ifrån bra.
Storägarna är samtidigt viktiga finansiärer. Under 2025 lånade större aktieägare ut totalt 32,2 miljoner kronor till Tessin. Vid årsskiftet uppgick konvertibellån till närstående till 25,8 miljoner kronor, och upplupen ränta på ägarlånen till 9,2 miljoner, enligt årsredovisningen.
Från börsraket till Spotlight
Tessin grundades 2014 och har sedan dess förmedlat över sex miljarder kronor till omkring 600 fastighetsprojekt. När bolaget gick till börsen 2021 stod tunga namn på ägarlistan.
Realtid rapporterade då att Ilija Batljan och Sinch-grundarna köpte in sig, medan NFT Ventures blev största ägare. NFT sålde senare hela sin post.
I december 2025 flyttade aktien från First North till Spotlight, marknadsplatsen som Anders Kumlin själv var vd för mellan 2022 och 2025. Styrelsen var redan decimerad före fredagens besked. I augusti lämnade ledamoten Hanna Clerkestam, och kvar blev ordföranden Greger Larson samt Anders Rolf och Jimmy Palmqvist, medan Spotlight kräver minst fyra ledamöter för notering.