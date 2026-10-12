Från kräftgång till uppgång: Här ökar bostadstrycket mest

Temperaturen på den svenska bostadsmarknaden steg i september, både för hus och lägenheter. Det visar SBAB och Boolis indikator, som mäter hur lätt det är att sälja en bostad.

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Husmarknaden är nu nästan helt normal igen. Lägenhetsmarknaden har däremot en bit kvar, med undantag för storstädernas innerstadsområden.

”Temperaturen fortsätter att stiga på bostadsmarknaden. Den för hus är nu nästan helt normal igen, medan lägenhetsmarknaden, med undantag för storstädernas innerstadsområden, har en bit kvar. Däremot tog temperaturen för lägenheter lite av ett glädjeskutt i september, till skillnad från i augusti, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar

Fler budgivare – men långa säljtider

Samtliga delfaktorer i indikatorn gick uppåt i september, för både hus och lägenheter. Antalet budgivare ligger nu över det historiska snittet och budpremierna är nära det normala.

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Försäljnings- och annonstiderna är dock fortfarande tydligt längre än det historiska snittet. Utbudet är alltjämt stort, men håller enligt SBAB långsamt på att betas av.

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”Efter inflations- och räntechocken 2022 har bostadsmarknaden stegvis men långsamt återhämtat sig”, säger Robert Boije.