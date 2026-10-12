Det har blivit lättare att sälja både villor och lägenheter. Husmarknaden är nästan tillbaka på normala nivåer och störst är lyftet för stora lägenheter. Men säljtiderna är fortfarande längre än normalt och ränteoron finns kvar.
Från kräftgång till uppgång: Här ökar bostadstrycket mest
Temperaturen på den svenska bostadsmarknaden steg i september, både för hus och lägenheter. Det visar SBAB och Boolis indikator, som mäter hur lätt det är att sälja en bostad.
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Husmarknaden är nu nästan helt normal igen. Lägenhetsmarknaden har däremot en bit kvar, med undantag för storstädernas innerstadsområden.
”Temperaturen fortsätter att stiga på bostadsmarknaden. Den för hus är nu nästan helt normal igen, medan lägenhetsmarknaden, med undantag för storstädernas innerstadsområden, har en bit kvar. Däremot tog temperaturen för lägenheter lite av ett glädjeskutt i september, till skillnad från i augusti, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar
Fler budgivare – men långa säljtider
Samtliga delfaktorer i indikatorn gick uppåt i september, för både hus och lägenheter. Antalet budgivare ligger nu över det historiska snittet och budpremierna är nära det normala.
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Försäljnings- och annonstiderna är dock fortfarande tydligt längre än det historiska snittet. Utbudet är alltjämt stort, men håller enligt SBAB långsamt på att betas av.
”Efter inflations- och räntechocken 2022 har bostadsmarknaden stegvis men långsamt återhämtat sig”, säger Robert Boije.
Stockholms innerstad sticker ut
Geografiskt är skillnaderna stora. För hus steg temperaturen i Stockholms län och Västra Götalands län, medan den föll tillbaka något i Skåne. Husmarknaden i Stockholms län bedöms nu som normal, och som nästan normal i de två andra storstadslänen.
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Lägenhetsmarknaden blev varmare i alla tre storstadslän men ligger fortfarande under det historiska snittet. Undantaget är de centrala delarna: i Stockholms innerstad är temperaturen tydligt över det normala, och i Stockholms kommun samt Göteborgs och Malmös innerstäder ligger den på eller något över normal nivå.
Temperaturen steg för alla lägenhetsstorlekar, men mest för fyror och femmor.
”Även om fyror och femmor fortfarande är hetast, ser den allra värsta kräftgången för ettor nu ut att vara över”, säger Robert Boije.
Bostadsrättspriserna tog fart
Bilden av en piggare marknad bekräftas av prisstatistiken. Enligt Svensk Mäklarstatistik steg bostadsrättspriserna med 1,6 procent i september, och mest i Storstockholm med 2 procent, rapporterar Placera. Villapriserna backade däremot med 0,4 procent, den första nedgången efter sju månader i rad med uppgångar.
Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet, beskriver för Placera en marknad med god köpaptit som upplevs som mer förutsägbar än på länge, trots osäkerheten om räntan.
SBAB:s eget prisindex HPI visade en uppgång på 1,6 procent för bostäder totalt i september, varav 1,3 procent för lägenheter och 1,8 procent för hus.
Ränteoro dämpar optimismen
Hushållens förväntningar har dock svalnat något. SEB:s Boprisindikator föll i september för andra månaden i rad, med 3 enheter till 41, skriver Affärsvärlden. Andelen hushåll som tror på stigande priser sjönk till 51 procent.
”Riksbankens signaler om att nästa ränteförändring blir en höjning dämpar optimismen något. Samtidigt har aktiviteten tagit fart och bostadspriserna stigit omkring 4 procent i år, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández till Affärsvärlden.
Inför året räknade bland andra Svensk Fastighetsförmedling med att 2026 skulle bli året då bostadsmarknaden på allvar började röra på sig igen, med kortare säljtider och en prisuppgång på omkring 5 procent.