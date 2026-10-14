Huset kostar 3,3 miljoner att bygga – men banken värderar det till 2 miljoner

I dag publicerade regeringen egnahemskommissionären Stefan Attefalls sjunde och sista delrapport. Den handlar om ett problem som många landsbygdskommuner känner igen: det som ofta saknas på landsbygden är ett utbud av moderna, attraktiva småhus.

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Samtidigt behöver orter med industrisatsningar och nyetableringar fler bostäder för att kunna rekrytera personal. Kommissionären beskriver en tydlig koppling mellan fungerande bostadsförsörjning och kompetensförsörjning, inte minst på sådana orter.

Banken lånar på marknadsvärdet

Problemet är att produktionskostnaden ofta är högre än vad huset är värt på marknaden. I rapportens räkneexempel kostar ett fabriksbyggt kataloghus inklusive tomt, taxor och anslutningsavgifter 3,3 miljoner kronor, medan marknadsvärdet när det står klart bara är 2,0 miljoner.

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Eftersom bolånetaket räknas på marknadsvärdet blir effekten kraftig. Bara 55 procent av byggkostnaden, 1,8 miljoner kronor, kan lånas i bank. Resten, 1,5 miljoner, måste byggaren stå för själv. Om marknadsvärdet i stället motsvarade byggkostnaden skulle kravet på eget kapital sjunka till tio procent.

Kommissionen pekar också på att bankernas minskade lokala närvaro har försämrat deras kännedom om låntagare och lokala förhållanden, och att konkurrensen mellan kreditgivarna försämrats.

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Företrädare för tio inlandskommuner i Norr- och Västerbotten sammanfattar läget i rapporten: ”När husdrömmar inte går att förverkliga i inlandet förlorar vi inte bara familjer – vi förlorar framtidstro, försörjning och beredskap.”