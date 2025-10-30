Realtid
Byggandet av bostäder mot återhämtning – hinder kvarstår

Bostadsbyggandet kan vara på väg uppåt. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Efter flera svåra år med fallande byggstarter och osäker marknad pekar allt fler tecken på att bostadsbyggandet är på väg att återhämta sig. Men experter varnar för att ta ut segern i förskott – uppgången blir långsam och utmaningar kvarstår.

Förutsättningarna för bostadsbyggandet förbättrats markant under hösten, skriver Fastighetsnytt.

Riksbanken har fortsatt att sänka räntan, som mer än halverats sedan den första sänkningen våren 2024. Samtidigt växer hushållens reallöner och regeringen har aviserat en expansiv budget för valåret 2026, då även amorteringskravet lättas och bolånetaket höjs.

”Nu borde bostadspriserna stiga framöver”, säger Susanne Spector, chefekonom på Danske Bank, till Fastighetsnytt.

Även bostadsutvecklare ser försiktiga ljusglimtar. Bonavas nye Stockholmschef Björn Bergman tog nyligen första spadtaget i Stockholms kommun på åtta år. ”För ett år sedan hade det inte gått att starta, men nu kan vi åter sälja på folks framtidstro”, säger han till Fastighetsnytt.

Offentligt byggande går starkt – bostäder släpar efter

Trots de förbättrade förutsättningarna visar Riksbankens senaste företagsundersökning på fortsatt svag efterfrågan på nya bostäder, rapporterar Byggindustrin.

Medan offentligt byggande och infrastruktur fortsätter att gå ”väldigt bra”, är det ”fortfarande kämpigt för bostäder och kommersiellt byggande”, enligt företagen i undersökningen.

Den svaga efterfrågan innebär att byggföretag i princip bara kan sälja projekt som är färdigställda. De går bara ut med några lägenheter åt gången eftersom det är så svårsålt.

Statistik från SCB bekräftar bilden. Under andra kvartalet 2025 påbörjades 6 640 nya bostäder. Det är en minskning med sju procent jämfört med samma period föregående år, enligt siffror som Ekonomifakta publicerat.

Senaste nytt

Försiktig optimism inför 2026

Konsensusvyn bland experter är att 2026 blir vändningens år. Byggföretagen räknar med 30 500 påbörjade bostäder nästa år, en ökning med 7 procent.

För Stockholms län prognosticerar Fastighetsägarna att antalet påbörjade bostäder ökar från cirka 8 000 i år till cirka 10 000 nästa år.

Men det är långt från någon kraftig rekyl.

”Det är ingen rekyl utan en långsam uppgång”, säger Johan Deremar, prognosansvarig hos Byggföretagen, till Fastighetsnytt.

Kvarstående utmaningar

Ett stort problem är de höga byggkostnaderna, som ligger 35 procent högre än för fem år. Detta gör det svårt att bygga till priser och hyror som matchar hushållens efterfrågan.

En ny demografisk utmaning har också tillkommit. Antalet 25–34-åringar, som står för en stor del av bostadsköpen, krymper nu i rask takt som följd av lågt barnafödande runt millennieskiftet. Det finns en risk att det byggs för många ettor och tvåor de senaste åren.

Fastighetsägarna lyfter även fram osäkerheten kring prisutveckling och hyressättning som hinder för byggstarter.

”Om hyresvärden inte känner sig trygg med att hyresutvecklingen framöver kommer att kunna täcka kostnadsökningarna är det inte konstigt om det finns en tveksamhet till att sätta spaden i marken”, säger Nathalie Brard, chef fastighetsmarknad på Fastighetsägarna Stockholm i ett pressmeddelande.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

