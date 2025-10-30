Byggandet av bostäder mot återhämtning – hinder kvarstår

Förutsättningarna för bostadsbyggandet förbättrats markant under hösten, skriver Fastighetsnytt.

Riksbanken har fortsatt att sänka räntan, som mer än halverats sedan den första sänkningen våren 2024. Samtidigt växer hushållens reallöner och regeringen har aviserat en expansiv budget för valåret 2026, då även amorteringskravet lättas och bolånetaket höjs.

”Nu borde bostadspriserna stiga framöver”, säger Susanne Spector, chefekonom på Danske Bank, till Fastighetsnytt.

Även bostadsutvecklare ser försiktiga ljusglimtar. Bonavas nye Stockholmschef Björn Bergman tog nyligen första spadtaget i Stockholms kommun på åtta år. ”För ett år sedan hade det inte gått att starta, men nu kan vi åter sälja på folks framtidstro”, säger han till Fastighetsnytt.

Offentligt byggande går starkt – bostäder släpar efter

Trots de förbättrade förutsättningarna visar Riksbankens senaste företagsundersökning på fortsatt svag efterfrågan på nya bostäder, rapporterar Byggindustrin.

Medan offentligt byggande och infrastruktur fortsätter att gå ”väldigt bra”, är det ”fortfarande kämpigt för bostäder och kommersiellt byggande”, enligt företagen i undersökningen.

Den svaga efterfrågan innebär att byggföretag i princip bara kan sälja projekt som är färdigställda. De går bara ut med några lägenheter åt gången eftersom det är så svårsålt.

Statistik från SCB bekräftar bilden. Under andra kvartalet 2025 påbörjades 6 640 nya bostäder. Det är en minskning med sju procent jämfört med samma period föregående år, enligt siffror som Ekonomifakta publicerat.