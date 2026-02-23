Nu kan du fynda fritidshus – så många säljs under utgångspris

Marknaden för fritidshus har svängt kraftigt sedan pandemiårens heta budgivningar.

Ny statistik från Hemnet visar att närmare hälften av alla fritidshus det senaste året har sålts till ett pris under utgångspriset, rapporterar TT.

Siffrorna, som omfattar perioden februari 2025 till januari 2026, visar att trenden gäller i hela landet. Även om det finns regionala skillnader. I Stockholm och Västerbotten gick 51 procent av fritidshusen under utgångspris, medan motsvarande siffra i Östergötland var 37 procent.

Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, manar dock till viss försiktighet.

”Samtidigt ska man ha med sig att utgångspriserna i dag ofta sätts på relativt höga nivåer, så man ska inte utgå från att det är ett fynd bara för att slutpriset hamnar under utgångspris”, säger han i ett pressmeddelande.

Stora regionala prisskillnader

Prisnivåerna varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Den som söker mest valuta för pengarna hittar attraktiva alternativ i Norrbotten och Örebro län, där snittpriset för ett fritidshus ligger på drygt en miljon kronor.

I Stockholms län är snittet däremot 3,1 miljoner kronor, en skillnad på omkring 200 procent.

Maktbalansen på marknaden har tydligt skiftat till köparnas fördel.

Det stora utbudet i kombination med högre räntekostnader har dämpat efterfrågan, vilket tvingar säljare att sänka sina prisförväntningar. Att sätta ett högt utgångspris fungerar inte längre som strategi, i stället leder det ofta till att objekt blir liggande och slutligen säljs efter förhandling nedåt.