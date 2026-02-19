FI sänker SBB: 80 miljoner i böter för jättefel i redovisningen

Det framgår av ett beslut som FI offentliggjorde på onsdagen.

Granskningen, som ursprungligen initierades av Nämnden för svensk redovisningstillsyn, visar att SBB (börskurs SBB) i sin koncernredovisning för 2021 dels underlåtit att redovisa vissa fastigheter till deras verkliga värden. Dels felaktigt klassificerat två förvärv som tillgångsförvärv i stället för rörelseförvärv.

Det rör sig om förvärven av Offentliga Hus i Norden AB och Amasten Fastighets AB. Men även värderingen av fastighetsportföljer förvärvade från norska Trygge Barnehager och Laeringsverkstedet.

Blev för högt resultat

Resultatet av bristerna blev att koncernens resultat före skatt för 2021 redovisades 3,6 miljarder kronor för högt, och att koncernens rapport över finansiell ställning vid årets slut var felaktig. Därutöver saknades upplysningar om karaktären på de aktuella förvärven och deras finansiella effekter.

”De fel som vi har konstaterat innebär att det ges en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet. Det kan ha påverkat investerares, däribland småsparares, beslutsfattande. Detta ser FI allvarligt på”, säger Jimmy Kvarnström, chef för Marknader på FI, i en kommentar.

FI:s generaldirektör Johan Almenberg betonar i myndighetens pressmeddelandet hur viktig korrekt redovisning är för det svenska kapitalmarknadens anseende.

Att koncernredovisningar ger en rättvisande bild är grundläggande, annars riskerar man att äventyra förtroendet för såväl aktie- som obligationsmarknaden, säger han.

FI konstaterar i sitt beslut att uppgifterna avser en flera år gammal årsredovisning och bedömer därför att det inte är meningsfullt att förelägga bolaget om rättelse. Utöver erinran och sanktionsavgiften.