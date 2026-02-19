Finansinspektionen ger Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) en erinran och en sanktionsavgift på 80 miljoner kronor för allvarliga brister i koncernredovisningen för 2021. Bristerna innebar att bolagets resultat redovisades 3,6 miljarder kronor för högt.
FI sänker SBB: 80 miljoner i böter för jättefel i redovisningen
Det framgår av ett beslut som FI offentliggjorde på onsdagen.
Granskningen, som ursprungligen initierades av Nämnden för svensk redovisningstillsyn, visar att SBB (börskurs SBB) i sin koncernredovisning för 2021 dels underlåtit att redovisa vissa fastigheter till deras verkliga värden. Dels felaktigt klassificerat två förvärv som tillgångsförvärv i stället för rörelseförvärv.
Det rör sig om förvärven av Offentliga Hus i Norden AB och Amasten Fastighets AB. Men även värderingen av fastighetsportföljer förvärvade från norska Trygge Barnehager och Laeringsverkstedet.
Blev för högt resultat
Resultatet av bristerna blev att koncernens resultat före skatt för 2021 redovisades 3,6 miljarder kronor för högt, och att koncernens rapport över finansiell ställning vid årets slut var felaktig. Därutöver saknades upplysningar om karaktären på de aktuella förvärven och deras finansiella effekter.
”De fel som vi har konstaterat innebär att det ges en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet. Det kan ha påverkat investerares, däribland småsparares, beslutsfattande. Detta ser FI allvarligt på”, säger Jimmy Kvarnström, chef för Marknader på FI, i en kommentar.
FI:s generaldirektör Johan Almenberg betonar i myndighetens pressmeddelandet hur viktig korrekt redovisning är för det svenska kapitalmarknadens anseende.
Att koncernredovisningar ger en rättvisande bild är grundläggande, annars riskerar man att äventyra förtroendet för såväl aktie- som obligationsmarknaden, säger han.
FI konstaterar i sitt beslut att uppgifterna avser en flera år gammal årsredovisning och bedömer därför att det inte är meningsfullt att förelägga bolaget om rättelse. Utöver erinran och sanktionsavgiften.
SBB överväger överklagan
SBB meddelar i ett pressmeddelande att styrelsen och ledningen nu utvärderar om bolaget avser att överklaga Finansinspektionens beslut.
Bolaget framhåller att det sedan starten 2016 alltid värderat sina fastigheter med hjälp av auktoriserade värderingsföretag för att säkerställa rättvisande värden.
SBB uppger också att ett parallellt ärende rörande räkenskapsåret 2022 överlämnades till FI i april 2024, men att bolaget sedan dess inte haft någon korrespondens med myndigheten i den frågan.
Ärendet avseende 2023 skrevs av FI i maj 2025 efter att bolaget lämnat kompletterande upplysningar i årsredovisningen för 2024.