Hyrestvist kan hamna i Europadomstolen – systemet utmanas

Tvisten rör den första hyran som förhandlats av Föreningen för Sveriges Hyresgäster (FSH), en ny organisation som bildats av bland andra Företagsbostadsbolagen och Colive.

Hyresgästföreningen, som driver fallet för en hyresgästs räkning, kräver att hyresnämnden sänker hyran med över 35 procent.

FSH:s ordförande Niclas Blåklinth ser Hyresgästföreningens agerande som en attack på föreningsfriheten och menar att den etablerade organisationen helt enkelt inte vill ha konkurrens.

”Hyresgästföreningen ifrågasätter vår legitimitet. Jag ser det här som en attack på föreningsfriheten”, säger Niclas Blåklinth, ordförande i FSH, till Bostadspolitik.se.

Kritik mot ”godtyckligt system”

Fastighetsbolaget Titanias vd Einar Janson riktar skarp kritik mot hur presumtionshyressättningen fungerar och beskriver systemet som godtyckligt och korrumperat.

Han pekar på att Hyresgästföreningen godkänt högre kvadratmeterhyror i jämförbara projekt, bland annat i Nacka, och menar att organisationen ägnar sig åt favorisering.

Om Titania förlorar i hyresnämnden planerar bolaget att överklaga till hovrätten och därefter vid behov ta fallet till Europadomstolen.

”Vi kan ta det här hela vägen till Europadomstolen om det krävs. Det kan kosta några miljoner men det är det värt”, säger Janson till Bostadspolitik.se.