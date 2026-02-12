13 feb. 2026

Sverige river vattenkraft – riskerar el motsvarande ett kärnkraftverk

Hyrestvist kan hamna i Europadomstolen – systemet utmanas

Einar Janson, vd på Titania, är kritisk till Hyresnämnden och vill se en ändring av systemet. (Foto: Titania / Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 feb. 2026Publicerad: 12 feb. 2026

En hyra på drygt 12 800 kronor för en tvåa på 39 kvadratmeter i Rågsved har blivit startskottet för en principiellt viktig rättslig strid om det svenska hyressättningssystemet. Fastighetsbolaget Titania säger sig vara berett att driva frågan ända till Europadomstolen.

Tvisten rör den första hyran som förhandlats av Föreningen för Sveriges Hyresgäster (FSH), en ny organisation som bildats av bland andra Företagsbostadsbolagen och Colive.

Hyresgästföreningen, som driver fallet för en hyresgästs räkning, kräver att hyresnämnden sänker hyran med över 35 procent.

FSH:s ordförande Niclas Blåklinth ser Hyresgästföreningens agerande som en attack på föreningsfriheten och menar att den etablerade organisationen helt enkelt inte vill ha konkurrens.

”Hyresgästföreningen ifrågasätter vår legitimitet. Jag ser det här som en attack på föreningsfriheten”, säger Niclas Blåklinth, ordförande i FSH, till Bostadspolitik.se.

Kritik mot ”godtyckligt system”

Fastighetsbolaget Titanias vd Einar Janson riktar skarp kritik mot hur presumtionshyressättningen fungerar och beskriver systemet som godtyckligt och korrumperat.

Han pekar på att Hyresgästföreningen godkänt högre kvadratmeterhyror i jämförbara projekt, bland annat i Nacka, och menar att organisationen ägnar sig åt favorisering.

Om Titania förlorar i hyresnämnden planerar bolaget att överklaga till hovrätten och därefter vid behov ta fallet till Europadomstolen.

”Vi kan ta det här hela vägen till Europadomstolen om det krävs. Det kan kosta några miljoner men det är det värt”, säger Janson till Bostadspolitik.se.

Ifrågasätter hyresnämndens legitimitet

Både FSH och Titania ifrågasätter även hyresnämndens sammansättning, där en av tre ledamöter utses av Hyresgästföreningen.

I ett mål där Hyresgästföreningen själv driver prövningen blir det problematiskt att organisationen samtidigt deltar i dömandet, menar Blåklinth.

EU-kommissionen har tidigare kritiserat det svenska bruksvärdessystemet, och Europadomstolen har i flera fall underkänt medlemsländers hyresregleringar.

Janson ser därför goda chanser att vinna en eventuell prövning och menar att det handlar om förutsättningarna för nyproduktion i Stockholm framöver.

Hyresnämnden har ännu inte tagit upp fallet.

EuropadomstolenHyresgästföreningenHyrorTitania
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

