En hyra på drygt 12 800 kronor för en tvåa på 39 kvadratmeter i Rågsved har blivit startskottet för en principiellt viktig rättslig strid om det svenska hyressättningssystemet. Fastighetsbolaget Titania säger sig vara berett att driva frågan ända till Europadomstolen.
Hyrestvist kan hamna i Europadomstolen – systemet utmanas
Mest läst i kategorin
Intea levererar rekordår – maxar utdelningen
Fastighetsbolaget Intea redovisar kraftig tillväxt under 2025 med ett förvaltningsresultat som ökade med nästan 70 procent. Styrelsen föreslår en fördubbling av utdelningen. Intea, som är specialiserat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster, presenterar ett starkt fjärde kvartal för 2025. Missa inte: Fastighetssektorn splittras – det här vill investerarna ha. Realtid Hyresintäkterna steg med 30 procent till …
Regeringens laddlag får hård kritik: Riskerar dyrare el och kaos
Regeringen vill ge hyresgäster och bostadsrättshavare rätt att installera egna laddpunkter vid sin parkering. Men kritiker varnar för att förslaget kan leda till dyrare och mer riskfyllda lösningar på sikt. Den 30 januari presenterade regeringen en lagrådsremiss som ska göra det enklare att ladda elfordon hemma. Enligt förslaget, som väntas träda i kraft den 29 …
Staten driver upp bostadspriserna – "Stuckit huvudet i sanden"
Kostnaderna för ränteavdraget har bara ökat när räntorna skenat. Det är en orättvisa som kräver omfattande reformer menar Hyresgästföreningen. Tre av fyra kronor som staten subventionerar bostadssektorn med går till dem som äger sin bostad. Under 2024 rusade stödet till det ägda boendet till 61,9 miljarder kronor, medan stödet till hyresgäster backade till 21,8 miljarder. …
Stockholmare betalar mest av lönen i hyra – i hela Norden
En stor del av lönen går till hyra för många som bor i Stockholm. Ny data visar att det gäller även i en internationell jämförelse. Många unga klagar ofta på att det är svårt att både betala hyran och leva ett normalt liv i Stockholm. Nu finns det siffror som visar detta stämmer. Av allra …
16 000 för en tvåa i Rågsved – hyresvärden slår ifrån sig
Hyresvärden Titania kritiseras för att ha ta ut höga hyror i sina nyproduktioner. Men vd:n slår ifrån sig kritiken. Bostadsbolaget Titania tar ut omkring 16 000 kronor i månaden för en tvåa på 49 kvadratmeter i Rågsved i södra Stockholm. Det har gett bolaget kritik för att hålla hyran på en alltför hög nivå. Men …
Tvisten rör den första hyran som förhandlats av Föreningen för Sveriges Hyresgäster (FSH), en ny organisation som bildats av bland andra Företagsbostadsbolagen och Colive.
Hyresgästföreningen, som driver fallet för en hyresgästs räkning, kräver att hyresnämnden sänker hyran med över 35 procent.
Missa inte: Intea levererar rekordår – maxar utdelningen. Realtid
FSH:s ordförande Niclas Blåklinth ser Hyresgästföreningens agerande som en attack på föreningsfriheten och menar att den etablerade organisationen helt enkelt inte vill ha konkurrens.
”Hyresgästföreningen ifrågasätter vår legitimitet. Jag ser det här som en attack på föreningsfriheten”, säger Niclas Blåklinth, ordförande i FSH, till Bostadspolitik.se.
Kritik mot ”godtyckligt system”
Fastighetsbolaget Titanias vd Einar Janson riktar skarp kritik mot hur presumtionshyressättningen fungerar och beskriver systemet som godtyckligt och korrumperat.
Han pekar på att Hyresgästföreningen godkänt högre kvadratmeterhyror i jämförbara projekt, bland annat i Nacka, och menar att organisationen ägnar sig åt favorisering.
Läs även: Svenska mäklare vill förbjuda dolda bud. Dagens PS
Om Titania förlorar i hyresnämnden planerar bolaget att överklaga till hovrätten och därefter vid behov ta fallet till Europadomstolen.
”Vi kan ta det här hela vägen till Europadomstolen om det krävs. Det kan kosta några miljoner men det är det värt”, säger Janson till Bostadspolitik.se.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Ifrågasätter hyresnämndens legitimitet
Både FSH och Titania ifrågasätter även hyresnämndens sammansättning, där en av tre ledamöter utses av Hyresgästföreningen.
I ett mål där Hyresgästföreningen själv driver prövningen blir det problematiskt att organisationen samtidigt deltar i dömandet, menar Blåklinth.
Missa inte: Staten driver upp bostadspriserna – ”Stuckit huvudet i sanden”. Realtid
EU-kommissionen har tidigare kritiserat det svenska bruksvärdessystemet, och Europadomstolen har i flera fall underkänt medlemsländers hyresregleringar.
Janson ser därför goda chanser att vinna en eventuell prövning och menar att det handlar om förutsättningarna för nyproduktion i Stockholm framöver.
Hyresnämnden har ännu inte tagit upp fallet.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.