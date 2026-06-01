Bopriserna kan stiga – fler tror på ”Islossning”

Storbanken SEB ser en ”islossning” på svensk bostadsmarknad.

Bankens boprisindikator, som visar skillnaden mellan hur många hushåll som tror på stigande respektive fallande priser, växer med 3 enheter i juni till 44, jämfört med 41 för maj.

Missa inte: Bostadsrätter blir billigare i Stockholm. Realtid

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 procentenhet till 53 procent. Andelen som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 2 procentenheter till 9 procent. Var fjärde hushåll tror på oförändrade priser.

”I kombination med stigande aktivitet, fallande utbud och försiktigt stigande priser ser vi nu en tydlig islossning på bostadsmarknaden”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Indikatorn visar också att hushållen räknar med att Riksbanken höjer räntan om ett år.