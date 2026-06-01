01 juni
2026

Realtid
Realtid.se
Fastigheter

Bopriserna kan stiga – fler tror på ”Islossning”

SEB:s boprisindikator ökar i juni. Arkivbild.
SEB:s boprisindikator ökar i juni. Foto: Judit Nilsson / SvD / TT
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Bankens boprisindikator, som visar skillnaden mellan hur många hushåll som tror på stigande respektive fallande priser, växer med 3 enheter i juni till 44, jämfört med 41 för maj.

Storbanken SEB ser en ”islossning” på svensk bostadsmarknad.

Bankens boprisindikator, som visar skillnaden mellan hur många hushåll som tror på stigande respektive fallande priser, växer med 3 enheter i juni till 44, jämfört med 41 för maj.

Missa inte: Bostadsrätter blir billigare i Stockholm. Realtid

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 procentenhet till 53 procent. Andelen som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 2 procentenheter till 9 procent. Var fjärde hushåll tror på oförändrade priser.

”I kombination med stigande aktivitet, fallande utbud och försiktigt stigande priser ser vi nu en tydlig islossning på bostadsmarknaden”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Indikatorn visar också att hushållen räknar med att Riksbanken höjer räntan om ett år.

ANNONS

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Fastigheter

Bakslag för Stockholm: Värstingvärd får behålla ökänt hus

29 maj 2026