Fondjätten säljer logistik för miljarder – här är årets största affär

Portföljen omfattar cirka 98 000 kvadratmeter moderna logistikytor fördelade på fyra fastigheter i Vestby och Moss söder om Oslo, det framgår av ett pressmeddelande.

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Båda orterna är väletablerade logistiknav, strategiskt belägna längs E6:an, den huvudsakliga transportkorridor som binder samman Norge med övriga Norden och de europeiska marknaderna.

Köps av försäkringsjätten KLP

Köparen KLP Eiendom är fastighetsgrenen inom den norska livförsäkringsjätten KLP (Kommunal Landspensjonskasse), som förvaltar pensioner för den norska kommun- och sjukvårdssektorn.

Portföljen består av Toveien 19 (30 000 kvm), Toveien 21 (27 600 kvm) och Stormåsan 42 (17 800 kvm) i Vestby, samt Vestre Vanemvei 51 (22 300 kvm) i Moss.

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Samtliga fastigheter är fullt uthyrda till en diversifierad hyresgästbas där aktörer som Schibsted, NTEX, H&M och Vinhuset ingår, med en genomsnittlig återstående avtalstid (WAULT) på cirka sju år.

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Fastigheterna har utvecklats av bolaget under de senaste fyra åren och håller en hög teknisk och miljömässig standard med bland annat BREEAM-certifieringar och solpaneler.