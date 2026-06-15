Fondjätten Urban Partners säljer fyra nybyggda logistikfastigheter utanför Oslo till norska KLP Eiendom. Affären uppgår till 1,8 miljarder norska kronor och är därmed årets hittills största inom det norska logistiksegmentet.
Fondjätten säljer logistik för miljarder – här är årets största affär
Portföljen omfattar cirka 98 000 kvadratmeter moderna logistikytor fördelade på fyra fastigheter i Vestby och Moss söder om Oslo, det framgår av ett pressmeddelande.
Missa inte: Episurfs köpfest fortsätter – nu för 647 miljoner. Realtid
Båda orterna är väletablerade logistiknav, strategiskt belägna längs E6:an, den huvudsakliga transportkorridor som binder samman Norge med övriga Norden och de europeiska marknaderna.
Köps av försäkringsjätten KLP
Köparen KLP Eiendom är fastighetsgrenen inom den norska livförsäkringsjätten KLP (Kommunal Landspensjonskasse), som förvaltar pensioner för den norska kommun- och sjukvårdssektorn.
Portföljen består av Toveien 19 (30 000 kvm), Toveien 21 (27 600 kvm) och Stormåsan 42 (17 800 kvm) i Vestby, samt Vestre Vanemvei 51 (22 300 kvm) i Moss.
Läs även: Tech-miljardärens dubbelspel: Rasar mot statens metoder – men tjänar miljoner. Dagens PS
Samtliga fastigheter är fullt uthyrda till en diversifierad hyresgästbas där aktörer som Schibsted, NTEX, H&M och Vinhuset ingår, med en genomsnittlig återstående avtalstid (WAULT) på cirka sju år.
Fastigheterna har utvecklats av bolaget under de senaste fyra åren och håller en hög teknisk och miljömässig standard med bland annat BREEAM-certifieringar och solpaneler.
Del i större avyttring
Affären är en del av en större avyttring. Urban Partners har sålt logistiktillgångar för mer än en miljard euro i två transaktioner.
Den största avser en portfölj som säljs till svenska Catena AB för omkring 8,8 miljarder kronor, enligt Urban Partners den största direkta logistikportföljsaffären i Norden sedan 2021.
Enligt Catenas pressmeddelande i februari omfattar portföljen 20 fastigheter i Sverige, Danmark och Finland med en total uthyrningsbar yta på 612 000 kvadratmeter, en uthyrningsgrad på cirka 96,5 procent och en genomsnittlig avtalstid på omkring elva år.
Missa inte: Skatteverket förlorar momsstrid – det gynnar Sveriges byggbolag. Realtid
Hyresgästerna inkluderar bolag som Dagab, Dahl och Tokmanni. För Catena innebär affären, som tillträds den 1 april, en etablering på den finska marknaden.
En andra portfölj om 118 000 kvadratmeter säljs samtidigt till Ontario Teachers’ Pension Plan tillsammans med partnern Fokus Nordic.
Colliers var finansiell rådgivare till Urban Partners i Oslo-affären, medan Wikborg Rein agerade juridisk rådgivare.