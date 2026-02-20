Bostadskreditfonden, som är en del av Triolgruppen, har stängt sin första fond på 6 miljarder kronor. Fonden uppskattas kunna finansiera omkring 10 000 nya bostäder under sin löptid.
Fonden ska bygga bort bostadsbristen – med 6 miljarder i ryggen
Det är en kraftig uppskalning jämfört med de ambitioner som presenterades när Bostadskreditfonden lanserades hösten 2024.
Då var målet att nå fyra miljarder kronor i förvaltat kapital inom tre till fyra år, enligt Lottie Löf, vd för Bostadskreditfonden och en av grundarna av Triol Kapital.
Fastigheter redo för uppsving: ”Kan vända väldigt snart”
Fondförvaltaren Johan Henriks ser köpläge i fastighetssektorn – men varnar för kontorsbolag. Logistik och lager pekas ut som vinnare.
Stor ankarinvesterare
Nu har fonden alltså landat på 6 miljarder kronor, med en av världens största alternativa kapitalförvaltare som ankarinvesterare. Apollo Global Management förvaltar tillgångar för hundratals miljarder dollar globalt.
”Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid haft ett tydligt underskott av nya bostäder. En viktig orsak är att det har saknats tillräckligt robusta finansieringslösningar i vissa delar av marknaden”, säger Hjalmar Sigurdarson, Head of Capital på Bostadskreditfonden, i en kommentar.
Missa inte: FI sänker SBB: 80 miljoner i böter för jättefel i redovisningen. Realtid
Enligt Sigurdarson skapar fondens modell, tillsammans med en statlig kreditgaranti via Boverket, en stabil struktur där statens, investerarnas och de framtida boendes intressen möts.
Specialiserad kreditfond
Bostadskreditfonden är en specialiserad kreditfond som erbjuder finansieringslösningar till etablerade bostadsutvecklare.
Läs även: En ny bostadstrend växer fram i Europa. Dagens PS
Fonden fokuserar på byggnadskreditiv och har tidigare bland annat finansierat ett hyresrättsbygge med 60 lägenheter i Norrköping.
En central del av affärsmodellen är att Bostadskreditfonden som första aktör utanför bank- och kreditmarknadssektorn har ramavtal hos Boverket. Det gör det möjligt att erbjuda högre låneandelar än traditionella banker.
Kapitalet räcker till mer
Genom att återinvestera kapitalet i nya krediter allt eftersom lån återbetalas kan fonden finansiera betydligt fler bostäder än vad det initiala kapitalet annars skulle räcka till.
Missa inte: Hyrestvist kan hamna i Europadomstolen – systemet utmanas. Realtid
”BKF har de förutsättningar som krävs för att möjliggöra den nyproduktion av bostäder som Sverige är i stort behov av”, säger Richard Whitfield, Managing Director på Apollo.
Ambitionen är inte bara att öka antalet byggstarter utan att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer behovsanpassat och hållbart bostadsbyggande, enligt fonden.