Fonden ska bygga bort bostadsbristen – med 6 miljarder i ryggen

Det är en kraftig uppskalning jämfört med de ambitioner som presenterades när Bostadskreditfonden lanserades hösten 2024.

Då var målet att nå fyra miljarder kronor i förvaltat kapital inom tre till fyra år, enligt Lottie Löf, vd för Bostadskreditfonden och en av grundarna av Triol Kapital.

Stor ankarinvesterare

Nu har fonden alltså landat på 6 miljarder kronor, med en av världens största alternativa kapitalförvaltare som ankarinvesterare. Apollo Global Management förvaltar tillgångar för hundratals miljarder dollar globalt.

”Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid haft ett tydligt underskott av nya bostäder. En viktig orsak är att det har saknats tillräckligt robusta finansieringslösningar i vissa delar av marknaden”, säger Hjalmar Sigurdarson, Head of Capital på Bostadskreditfonden, i en kommentar.

Enligt Sigurdarson skapar fondens modell, tillsammans med en statlig kreditgaranti via Boverket, en stabil struktur där statens, investerarnas och de framtida boendes intressen möts.