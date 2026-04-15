Fastighetsmiljardär i Kina erkänner bedrägeri – riskerar livstid

Hui Ka Yan, tidigare en av Asiens rikaste personer, uttryckte enligt domstolen ånger under förhandlingarna.

2021 slutade Evergrande betala på sina skulder på omkring 300 miljarder dollar. Sedan myndigheterna frihetsberövade Hui 2023 har han inte visat sig offentligt.

Småsparare förlorade sina besparingar

Evergrandes kollaps är motorn i den kris som redan tynger Kinas fastighetssektor, skriver Reuters. Bolaget misslyckades med att återbetala miljarder i sålda investeringsprodukter.

Det utlöste protester från småsparare som förlorade sina besparingar.



Juridiska experter bedömer att Hui sannolikt får livstids fängelse, med hänvisning till omfattningen av brotten och det stora antalet drabbade investerare. BBC uppger att domstolen meddelar dom i målet senare.

Utdragen likvidationsprocess

Likvidationsprocesserna i Kina och Hongkong fortsätter att gå långsamt. Fordringsägare kan räkna med mycket låg utdelning; en tidigare likvidation inom koncernen gav bara 0,69 procents återvinning.



Evergrande förlorade sin börsnotering i Hongkong 2024, vilket markerade slutet på en av Kinas mest uppmärksammade företagskrascher.

