Anrik förening bygger 250 nya bostäder på Södermalm – kan kosta två miljarder

Två miljarder är ingen orimlig nota

När projektet började planeras för elva år sedan låg den uppskattade kostnaden på omkring 1,2 miljarder kronor.

Sedan dess har byggkostnaderna stigit kraftigt.

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”För elva år sedan projekterade vi att det skulle kunna gå upp till 1,2 miljarder”, säger Pia Clark.

På frågan om slutnotan nu kan hamna på två miljarder kronor svarar hon:

”Absolut.”

Hon konstaterar också att två miljarder mycket väl kan vara i underkant.

Stiftelsen räknar med att finansiera en stor del med egna pengar, men också med lån.

”Planen är att vi med egna medel ska kunna finansiera stora delar av det här och sedan kommer det vara extern finansiering också.”

Någon entreprenör är ännu inte utsedd. Stiftelsen är själv byggherre och ska sätta samman en projektorganisation inför projekteringen.

Grannarna har protesterat mot planerna, men Arkitekturupproret har gjort något betydligt mer ovanligt: gett projektet tummen upp.

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Grannar protesterar – Arkitekturupproret gör tummen upp

Projektet har redan en lång och stökig historia. Den tidigare detaljplanen överklagades och upphävdes efter rättslig prövning, och bland närboende finns fortfarande ett tydligt motstånd, men även de som stödjer projektet.

Grannar som är sakägare kan enligt plan och bygglagen överklaga även efter att kommunfullmäktige fattat beslut. Kritiken handlar bland annat om ny bebyggelse i innerstaden, påverkan på närmiljön och oro för att området ska förändras för mycket.

Pia Clark är väl medveten om motståndet.

”Du får fråga grannarna, det finns de som inte är så förtjusta vad jag förstår”, säger hon.

Samtidigt har projektet fått stöd från ett håll där nybyggen ofta brukar granskas med stor skepsis. Arkitekturupproret har enligt Clark gett projektet tummen upp.

”När det här projektet gick upp förra gången tyckte Arkitekturupproret att det var ett väldigt fint projekt.”

Hon fortsätter:

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”Till och med de är positiva och tycker att det här är varsamt och ett bra projekt.”

Clark framhåller också att Borgerskapet enligt sina egna beräkningar kommer att öka mängden grönska i området när asfalt tas bort.

”Vi kommer ta bort väldigt mycket asfalt och göra mera grön yta.”

Hon pekar dessutom på att stiftelsen historiskt lämnat ifrån sig stora markområden i närområdet till Stockholms stad. Enligt Pia Clark handlar det bland annat om mark som i dag är Skinnarviksparken, Kristinehovsparken och Pålsundsparken, som stiftelsen sålde till staden för att de skulle bli parker.

Kvarteret Yxan är privat mark och är i dag inte någon offentlig park.

Om allt går enligt plan kan det nya seniorkvarteret stå färdigt omkring 2033–2035.

Byggstart omkring 2030

Det kommer ändå att dröja innan några grävskopor syns.

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Efter ett beslut i kommunfullmäktige återstår bland annat projektering, finansiering och eventuella överklaganden.

”Jag hoppas att vi ska börja bygga någon gång vid 2030”, säger Pia Clark.

Hon bedömer att själva byggandet kommer att ta mellan tre och fem år.

Det innebär att hela projektet kan stå färdigt omkring 2033–2035.

Intresset är redan stort. Enligt Stockholms Borgerskap står över 2 000 personer i kö till framtida boende i Kvarteret Yxan.

Fakta: Viggo Cavling och Stockholms Borgerskap

Viggo Cavling är sedan ett år tillbaka medlem i Stockholms Borgerskap. Medlemskapet innebär att han själv är en del av den organisation som skildras i artikeln.

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