Den anrika Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus går vidare med ett av Södermalms större bostadsprojekt. I Kvarteret Yxan planeras knappt tvåhundra seniorlägenheter och ett vård- och omsorgsboende med 70 platser. Projektet har redan pågått i mer än elva år och vd Pia Clark räknar med byggstart omkring 2030. Slutnotan kan landa på minst två miljarder kronor.
Anrik förening bygger 250 nya bostäder på Södermalm – kan kosta två miljarder
Stiftelsen har ägt marken mellan Heleneborgsgatan, Varvsgatan och Högalidsgatan i mer än 200 år. Nu ska området byggas om rejält.
”Det är underbart det som har hänt. Vi har nu fått alla politiker i nämnderna att godkänna planen igen”, säger Pia Clark, vd för Stockholms Borgerskap i Realtid.
Nästa steg är att detaljplanen ska upp i kommunfullmäktige. Clark hoppas på ett beslut under första kvartalet 2027.
177 lägenheter och 70 vårdplatser
Planen omfattar 177 seniorlägenheter och ett nytt vård- och omsorgsboende med 70 platser. Det kulturhistoriska Borgarhemmet ska bevaras och renoveras.
Totalt handlar det alltså om omkring 250 bostäder och vårdplatser.
De nya bostäderna ska främst vara avsedda för äldre, men Pia Clark öppnar för en bredare mix.
”Alla våra lägenheter är ju helt möjliga för alla att bo i egentligen.”
En möjlighet är att några mindre lägenheter går till yngre hyresgäster, exempelvis studenter. Idag är alla nybyggen tillgängliga för människor med olika former av handikapp.
”Det kan vara trevligt att det inte blir en homogen grupp som gemensamt blir äldre och äldre.”
Stiftelsens huvudsakliga uppdrag är äldreomsorg och seniorboende, så äldre kommer även fortsättningsvis att dominera.
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Två miljarder är ingen orimlig nota
När projektet började planeras för elva år sedan låg den uppskattade kostnaden på omkring 1,2 miljarder kronor.
Sedan dess har byggkostnaderna stigit kraftigt.
”För elva år sedan projekterade vi att det skulle kunna gå upp till 1,2 miljarder”, säger Pia Clark.
På frågan om slutnotan nu kan hamna på två miljarder kronor svarar hon:
”Absolut.”
Hon konstaterar också att två miljarder mycket väl kan vara i underkant.
Stiftelsen räknar med att finansiera en stor del med egna pengar, men också med lån.
”Planen är att vi med egna medel ska kunna finansiera stora delar av det här och sedan kommer det vara extern finansiering också.”
Någon entreprenör är ännu inte utsedd. Stiftelsen är själv byggherre och ska sätta samman en projektorganisation inför projekteringen.
Grannar protesterar – Arkitekturupproret gör tummen upp
Projektet har redan en lång och stökig historia. Den tidigare detaljplanen överklagades och upphävdes efter rättslig prövning, och bland närboende finns fortfarande ett tydligt motstånd, men även de som stödjer projektet.
Grannar som är sakägare kan enligt plan och bygglagen överklaga även efter att kommunfullmäktige fattat beslut. Kritiken handlar bland annat om ny bebyggelse i innerstaden, påverkan på närmiljön och oro för att området ska förändras för mycket.
Pia Clark är väl medveten om motståndet.
”Du får fråga grannarna, det finns de som inte är så förtjusta vad jag förstår”, säger hon.
Samtidigt har projektet fått stöd från ett håll där nybyggen ofta brukar granskas med stor skepsis. Arkitekturupproret har enligt Clark gett projektet tummen upp.
”När det här projektet gick upp förra gången tyckte Arkitekturupproret att det var ett väldigt fint projekt.”
Hon fortsätter:
”Till och med de är positiva och tycker att det här är varsamt och ett bra projekt.”
Clark framhåller också att Borgerskapet enligt sina egna beräkningar kommer att öka mängden grönska i området när asfalt tas bort.
”Vi kommer ta bort väldigt mycket asfalt och göra mera grön yta.”
Hon pekar dessutom på att stiftelsen historiskt lämnat ifrån sig stora markområden i närområdet till Stockholms stad. Enligt Pia Clark handlar det bland annat om mark som i dag är Skinnarviksparken, Kristinehovsparken och Pålsundsparken, som stiftelsen sålde till staden för att de skulle bli parker.
Kvarteret Yxan är privat mark och är i dag inte någon offentlig park.
Byggstart omkring 2030
Det kommer ändå att dröja innan några grävskopor syns.
Efter ett beslut i kommunfullmäktige återstår bland annat projektering, finansiering och eventuella överklaganden.
”Jag hoppas att vi ska börja bygga någon gång vid 2030”, säger Pia Clark.
Hon bedömer att själva byggandet kommer att ta mellan tre och fem år.
Det innebär att hela projektet kan stå färdigt omkring 2033–2035.
Intresset är redan stort. Enligt Stockholms Borgerskap står över 2 000 personer i kö till framtida boende i Kvarteret Yxan.
Fakta: Viggo Cavling och Stockholms Borgerskap
Viggo Cavling är sedan ett år tillbaka medlem i Stockholms Borgerskap. Medlemskapet innebär att han själv är en del av den organisation som skildras i artikeln.
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