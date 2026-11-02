Hyreschock på 20 procent – så mycket får fastighetsägaren egentligen höja

Afshan Rabii och Mikael Jonsson har bott i sin femrummare i Kronprinsen i Malmö i 19 år. Hyran låg på 12 400 kronor i månaden. Efter en ny bruksvärdering blev den 14 800 kronor, en ökning med drygt 2 300 kronor eller nästan 20 procent.

”Jag blev helt chockad. Får det verkligen gå till så här”, säger Afshan Rabii till Sydsvenskan.

Svaret är ja, under vissa förutsättningar.

Ingen gräns på fem eller tio procent

Svensk hyreslag har ingen bestämmelse som säger att en förstahandshyra maximalt får höjas exempelvis fem eller tio procent. Däremot måste hyran vara skälig.

Enligt 12 kap. 55 paragrafen jordabalken ska hyran bedömas mot lägenheter med likvärdigt bruksvärde. Storlek, planlösning, hiss, tvättstuga och fastighetens läge kan påverka. Även närhet till kommunikationer och boendemiljön vägs in.

Det betyder att en lägenhet kan få högre hyra trots att köket och badrummet är desamma som dagen före.

I Kronprinsen har Heimstaden och Hyresgästföreningen gjort en ny värdering av omkring 800 lägenheter. Snitthöjningen blev cirka fem procent, 85 lägenheter fick lägre hyra medan några fick höjningar på över 20 procent.

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”Det var dags för Kronprinsen att bli bruksvärderad. Vi har gjort väldigt mycket förbättringar både inne och ute”, säger Heimstadens kommunikationschef Robin Wilhelmsson till Sydsvenskan.