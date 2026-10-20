Byggjobben kommer tillbaka – men inte bostäderna

Efter flera år av kris ljusnar det för den svenska byggindustrin. Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar väntas öka med närmare sju procent under 2026 och 2027. Nästa år beräknas de landa på 690 miljarder kronor. Det visar branschorganisationen Byggföretagens nya konjunkturprognos.

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Det är samma nivå som 2023. Det är också bara runt fem procent under toppåret 2021, då investeringarna uppgick till 725 miljarder kronor i dagens priser.

Även jobben kommer tillbaka. Antalet sysselsatta i byggindustrin väntas öka med 10 600 personer mellan 2025 och 2027, till drygt 377 600.

Men bostäderna följer inte med.

Inte ens hälften

Antalet påbörjade bostäder väntas bara öka från 29 500 i fjol till 31 700 nästa år. Under 2021 började omkring 68 000 nya bostäder byggas, enligt rapporten, som bygger på SCB:s statistik.

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Om prognosen håller når bostadsbyggandet 2027 alltså bara omkring 47 procent av toppnivån.

Samma bild syns i pengarna. Investeringarna i nybyggda bostäder väntas uppgå till 85 miljarder kronor 2027. Det är hälften av 2021 års 172 miljarder. Lokalinvesteringarna ligger samtidigt omkring 20 procent högre än 2021.

Byggföretagen är dessutom mer pessimistisk än Boverket. Myndigheten räknade i sin byggprognos i mars med 37 700 påbörjade bostäder 2027, men den siffran inkluderar ombyggnader.