Bilden på lågorna som slukade höghusen i Hongkong skärrade hela världen. Nu har en utredning visat hur maffian var inblandad i katastrofen.
Branden avslöjade maffians grepp om Hongkong – 168 människor dog
Dödsbranden i bostadskomplexet Wang Fuk Court i Hongkong har blottlagt omfattande kopplingar mellan organiserad brottslighet och stadens miljardindustri för byggnadsrenoveringar.
Kriminella nätverk misstänks ha manipulerat upphandlingar för att komma åt lukrativa kontrakt.
Triadgäng, traditionella kriminella organisationer med rötter i kinesiska hemliga sällskap, nämns över 40 gånger i en statlig utredningsrapport om branden, som krävde 168 människoliv och tvingade tusentals människor att lämna sina hem.
Döljs genom komplicerade upplägg
Rapporten pekar på hur bristande reglering och svag kontroll av entreprenörer har gjort det möjligt för kriminella nätverk att etablera sig i byggbranschen, skriver Reuters.
Enligt myndigheterna har gängen bland annat försökt skaffa sig inflytande över upphandlingar genom att påverka konsulter som hjälper bostadsägare att välja entreprenörer.
Vinsterna kan sedan döljas genom komplicerade betalningsupplägg och kryptovalutor, vilket försvårar myndigheternas utredningar.
Som en följd av rapportens slutsatser föreslår Hongkongs regering att anbudskarteller inom byggnadsrenoveringar ska kriminaliseras.
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Ska inrätta en gemensam arbetsgrupp
Brottet ska kunna ge upp till tio års fängelse och böter på 10 miljoner Hongkongdollar, motsvarande omkring 12,5 miljoner kronor.
Regeringen vill även skärpa lagstiftningen mot triadverksamhet och ge brottsbekämpande myndigheter utökade utredningsbefogenheter.
En gemensam arbetsgrupp med polisen, antikorruptionsmyndigheten och konkurrensmyndigheten ska också inrättas.
Ett konkret exempel i rapporten är renoveringen av Wang Fuk Court. Projektets kostnad steg från en ursprunglig uppskattning på 152 miljoner Hongkongdollar till över 330 miljoner.
En konsultfirma fick uppdraget efter att ha lämnat ett anbud på 220 000 dollar, långt under det uppskattade marknadspriset på 500 000 dollar.
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Invånarna tror inte på förändring
Enligt rapporten lämnade konsulten därefter missvisande bedömningar av entreprenörernas anbud. Bland annat fick huvudentreprenören Prestige Construction högsta betyg för säkerhet trots tidigare fällande domar.
Myndigheterna har hittills väckt minst 25 åtal med koppling till branden mot entreprenören, konsultfirman och sju personer.
Rapporten fastslår dock inte att företagen hade kopplingar till triaderna.
Hongkongs myndigheter har lovat att slå sönder de kriminella nätverken. Bland tidigare boende finns dock en utbredd skepsis mot att de nya åtgärderna verkligen kommer att leda till förändring.
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