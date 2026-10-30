Branden avslöjade maffians grepp om Hongkong – 168 människor dog

Dödsbranden i bostadskomplexet Wang Fuk Court i Hongkong har blottlagt omfattande kopplingar mellan organiserad brottslighet och stadens miljardindustri för byggnadsrenoveringar.

Kriminella nätverk misstänks ha manipulerat upphandlingar för att komma åt lukrativa kontrakt.

Triadgäng, traditionella kriminella organisationer med rötter i kinesiska hemliga sällskap, nämns över 40 gånger i en statlig utredningsrapport om branden, som krävde 168 människoliv och tvingade tusentals människor att lämna sina hem.

Döljs genom komplicerade upplägg

Rapporten pekar på hur bristande reglering och svag kontroll av entreprenörer har gjort det möjligt för kriminella nätverk att etablera sig i byggbranschen, skriver Reuters.

Enligt myndigheterna har gängen bland annat försökt skaffa sig inflytande över upphandlingar genom att påverka konsulter som hjälper bostadsägare att välja entreprenörer.

Vinsterna kan sedan döljas genom komplicerade betalningsupplägg och kryptovalutor, vilket försvårar myndigheternas utredningar.

Som en följd av rapportens slutsatser föreslår Hongkongs regering att anbudskarteller inom byggnadsrenoveringar ska kriminaliseras.

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