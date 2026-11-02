Rightmove anklagas för oskäliga avgifter och missbruk av dominerande ställning. I dag avgör brittisk domstol om grupptalan alls får gå vidare. Själva skadeståndskravet prövas först senare.
Brittiska Hemnet stäms på 1,5 miljarder pund
Den brittiska bostadsportalen Rightmove, Storbritanniens motsvarighet till Hemnet ställs inför rätta i London. Förhandlingen inleddes under måndagen och är beräknad till en dag med en reservdag, enligt domstolen.
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Det är en så kallad certifieringsförhandling. Domstolen ska avgöra om talan får ett Collective Proceedings Order, alltså grönt ljus att gå vidare till fullständig rättegång. Om Rightmove faktiskt tagit ut för höga avgifter prövas inte nu.
Godkänns talan kan huvudförhandlingen hållas 2027, enligt branschsajten Online Marketplaces.
Kräver tillbaka sex års avgifter
Talan drivs av Jeremy Newman, revisor och tidigare ledamot i den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s panel. Stämningsansökan omfattar gruppen uppskattningsvis 7 200 kunder, i huvudsak småföretag som mäklare, uthyrningsförmedlare och nybyggnadsföretag med högst tre kontor, som betalat avgifter till Rightmove under sex år fram till april 2026.
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Det finns två anklagelser. Rightmove ska dels ha tagit ut avgifter som är oskäliga både i sig och jämfört med konkurrenternas, dels agerat för att stänga ute konkurrerande portaler. Som stöd för att priserna är för höga pekar Newman på Rightmoves vinstmarginaler i årsredovisningarna.
Kravet anges i medierna till knappt 1,5 miljarder pund, men i domstolens sammanfattning uppskattas det samlade värdet till omkring 1,6 miljarder pund.
Talan är upplagd som opt out, vilket innebär att alla berörda mäklare automatiskt ingår om de inte aktivt hoppar av. Det vill Newman försvara.
”Vi ser fram emot att argumentera för att talan ska drivas som opt out”, säger han till Today’s Conveyancer.
Hedgefond finansierar
Processen finansieras av Innsworth, hedgefonden Elliott Managements brittiska processfinansieringsarm, som kan få del av beloppet om talan lyckas, enligt The Negotiator. Advokatbyrån Scott+Scott företräder Newman.
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Vid en förberedande förhandling i somras uppgav Newman att flera mäklare oroade sig för repressalier från Rightmove om deras namn kopplades till talan, rapporterade Financial Times. Rightmoves ombud avvisade helt den bilden, enligt branschsajten.
Rightmove har sedan i våras hävdat att kravet saknar grund och att bolaget ska försvara sig kraftfullt. Samma dag som förhandlingen inleddes lanserade bolaget nya AI-verktyg för mäklare, uppger Estate Agent Today.
Aktien har återhämtat sig
När stämningen lämnades in den 1 april föll Rightmove-aktien 6,8 procent till 399,80 pence, vilket gav ett börsvärde på 3,04 miljarder pund, enligt Alliance News via MarketScreener.
Sedan dess har aktien återhämtat sig. Vid lunchtid i dag handlades den kring 524 pence, upp knappt 1 procent, med ett börsvärde runt 5 miljarder pund. Skadeståndskravet motsvarar därmed omkring 30 procent av bolagets värde.
Rightmove är ett av de mest lönsamma bolagen på FTSE 100-listan, med en underliggande rörelsemarginal på 70 procent räkenskapsåret 2025.
Samma kritik mot Hemnet
Kritiken känns igen från Sverige, där Hemnet under flera år höjt annonspriserna kraftigt. Enligt SCB annonserades 82 procent av de sålda bostäderna 2025 på Hemnet, en minskning jämfört med tidigare år, skrev Realtid i juli.
I somras inledde Konkurrensverket en utredning av Hemnet efter misstankar om missbruk av dominerande ställning, rapporterade Dagens PS.
Granskningen gällde bland annat Hemnets tvådagarsvillkor och strategiska partnerskap, men lades ned i juli.