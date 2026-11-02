Brittiska Hemnet stäms på 1,5 miljarder pund

Den brittiska bostadsportalen Rightmove, Storbritanniens motsvarighet till Hemnet ställs inför rätta i London. Förhandlingen inleddes under måndagen och är beräknad till en dag med en reservdag, enligt domstolen.

Missa inte: Arlandas stora kovändning – stoppar utbyggnad och satsar på billigare flyg. Realtid

Det är en så kallad certifieringsförhandling. Domstolen ska avgöra om talan får ett Collective Proceedings Order, alltså grönt ljus att gå vidare till fullständig rättegång. Om Rightmove faktiskt tagit ut för höga avgifter prövas inte nu.

Godkänns talan kan huvudförhandlingen hållas 2027, enligt branschsajten Online Marketplaces.

Kräver tillbaka sex års avgifter

Talan drivs av Jeremy Newman, revisor och tidigare ledamot i den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s panel. Stämningsansökan omfattar gruppen uppskattningsvis 7 200 kunder, i huvudsak småföretag som mäklare, uthyrningsförmedlare och nybyggnadsföretag med högst tre kontor, som betalat avgifter till Rightmove under sex år fram till april 2026.

Läs även: Heineken förlorar 1,2 miljarder mot grekiskt bryggeri i domstol. Dagens PS

Det finns två anklagelser. Rightmove ska dels ha tagit ut avgifter som är oskäliga både i sig och jämfört med konkurrenternas, dels agerat för att stänga ute konkurrerande portaler. Som stöd för att priserna är för höga pekar Newman på Rightmoves vinstmarginaler i årsredovisningarna.

ANNONS

Kravet anges i medierna till knappt 1,5 miljarder pund, men i domstolens sammanfattning uppskattas det samlade värdet till omkring 1,6 miljarder pund.

Talan är upplagd som opt out, vilket innebär att alla berörda mäklare automatiskt ingår om de inte aktivt hoppar av. Det vill Newman försvara.

”Vi ser fram emot att argumentera för att talan ska drivas som opt out”, säger han till Today’s Conveyancer.