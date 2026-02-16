Arnhults oväntade drag: Köper aktier för miljarder trots jätteförlust

I samband med bokslutskommunikén för fjärde kvartalet framkom att Corem (börskurs Corem) under inledningen av 2026 köpt bankaktier som en del av vad bolaget beskriver som ”värdeskapande kapitalförvaltning”, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Vd Rutger Arnhult försvarar beslutet och framhåller att placeringarna är ett sätt att skapa högre avkastning på bolagets likvida medel än ett vanligt bankkonto skulle ge.

”Vi ser dessa placeringar som en likviditetsbuffert som när attraktiva möjligheter finns kan allokeras i nya fastighetsinvesteringar alternativt till amortering av skulder vid behov”, säger han.

Enligt Arnhult har Corem investerat i en diversifierad portfölj av nordiska storbanker ”från Köpenhamn och norrut”, men han vill inte specificera vilka banker det rör sig om.

Får kritik för köpen

Beslutet möter dock hård kritik. Dagens Industris Magnus Dagel kallar bankköpen ”obegripliga” och påpekar att Corem redovisar en nettoförlust på 3,3 miljarder kronor för 2025, upp från drygt 1 miljard kronor föregående år.

Bolaget har dessutom en vakansgrad på 16 procent mätt i hyresvärde och en belåningsgrad på 56 procent,bland de högsta i sektorn.

”Bolaget borde använda alla tillgängliga medel till att investera i beståndet för att göra det attraktivt och minska vakansen”, skriver Dagel i Di.