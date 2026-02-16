16 feb. 2026

Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället

Fastigheter

Arnhults oväntade drag: Köper aktier för miljarder trots jätteförlust

Rutger Arnhult, vd på Corem som får kritik för sina köp av bankaktier. (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 feb. 2026Publicerad: 16 feb. 2026

Fastighetsbolaget Corem Property hamnar i fokus efter att ha investerat 2,9 miljarder kronor i nordiska bankaktier. Ett beslut som väcker skarp kritik samtidigt som bolaget redovisar kraftigt försämrade resultat.

I samband med bokslutskommunikén för fjärde kvartalet framkom att Corem (börskurs Corem) under inledningen av 2026 köpt bankaktier som en del av vad bolaget beskriver som ”värdeskapande kapitalförvaltning”, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Vd Rutger Arnhult försvarar beslutet och framhåller att placeringarna är ett sätt att skapa högre avkastning på bolagets likvida medel än ett vanligt bankkonto skulle ge.

”Vi ser dessa placeringar som en likviditetsbuffert som när attraktiva möjligheter finns kan allokeras i nya fastighetsinvesteringar alternativt till amortering av skulder vid behov”, säger han.

Missa inte: Hemlig hyra när Corem får behålla Ericsson. Realtid

Enligt Arnhult har Corem investerat i en diversifierad portfölj av nordiska storbanker ”från Köpenhamn och norrut”, men han vill inte specificera vilka banker det rör sig om.

Får kritik för köpen

Beslutet möter dock hård kritik. Dagens Industris Magnus Dagel kallar bankköpen ”obegripliga” och påpekar att Corem redovisar en nettoförlust på 3,3 miljarder kronor för 2025, upp från drygt 1 miljard kronor föregående år.

Läs även: När börsen vände: Fastighets- och råvaruaktier i topp. Dagens PS

Bolaget har dessutom en vakansgrad på 16 procent mätt i hyresvärde och en belåningsgrad på 56 procent,bland de högsta i sektorn.

”Bolaget borde använda alla tillgängliga medel till att investera i beståndet för att göra det attraktivt och minska vakansen”, skriver Dagel i Di.

Fortsatt press under fjärde kvartalet

Fjärde kvartalets siffror visar på fortsatt press. Hyresintäkterna minskade med 10 procent till 823 miljoner kronor medan förvaltningsresultatet föll 6 procent till 168 miljoner kronor, enligt rapporten.

Resultat före skatt landade på minus 2,6 miljarder kronor, att jämföra med minus 922 miljoner samma period föregående år.

Missa inte: 125 miljoner kronor billigare – Corem kvittar ”superdyr” skuld. Realtid

Trots det föreslår styrelsen oförändrad utdelning på 0,10 kronor per stamaktie.

Arnhult uttrycker ändå optimism inför framtiden: ”Vi ser fram emot att 2026 blir det år då konjunkturen tydligare vänder uppåt”, uppger han i rapporten.

Corem-aktien har fallit 80 procent de senaste fem åren.

BankaktierCoremRutger Arnhult
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

