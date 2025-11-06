Spekulationer gror efter Fabeges vd-byte

Bent Oustad blir ny vd för Fabege (börskurs Fabege) från och med 1 december, meddelade styrelsen på torsdagen.

Han lämnar sin post som chef för Norwegian Property och kliver in i ledningen för det svenska fastighetsbolaget, där han suttit i styrelsen sedan 2024.

Oustad ersätter Stefan Dahlbo, som i februari meddelade att han går i pension vid årsskiftet efter att ha lett bolaget sedan 2019.

Fabeges avgående vd Stefan Dahlbo. (Foto: Fabege)

Analytiker ändrar bedömning

Spekulationerna om en sammanslagning mellan Fabege och Norwegian Property har accelererat efter vd-beskedet, rapporterar Finansavisen.

Kopplingen till norske miljardären John Fredriksen, som köpte ut Norwegian Property från börsen 2021 och sedan dess har köpt Fabege-aktier, gör att många nu drar sina egna slutsatser.

DNB-analytikern Simen Mortensen har tidigare sagt att en sammanslagning inte skulle ske förrän Fredriksen blev största ägare i Fabege. Nu skriver han till tidningen att det blivit ”en rimlig spekulation just nu”.

ANNONS

”Klarar sig på egen hand”

Arctics analytiker Michael Johansson håller dörren öppen.

”Sannolikheten för en sammanslagning minskar i alla fall inte av dagens nyheter”, säger han till Finansavisen.

Oustad själv tonar ned spekulationerna i en kommentar till tidningen.

”Det är att dra det långt. Fabege är ett stort bolag som klarar sig på egen hand”, säger han – men tillägger att han inte kan utesluta att något kan hända i framtiden.