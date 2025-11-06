Bent Oustad lämnar sin vd-post i Oslo för att leda fastighetsbolaget från december. Marknaden spekulerar om miljardären John Fredriksen planerar att slå ihop de båda kontorsbolagen.
Spekulationer gror efter Fabeges vd-byte
Mest läst i kategorin
Fastighetsägare väntar på bidrag – som inte finns
Energirenoveringar kan räknas hem, men på marknaden händer nästan ingenting. RO-Gruppen ser fastighetsägare som väljer att sitta still – i väntan på något som inte är utlovat. Boverkets förslag till nationell byggnadsrenoveringsplan kräver omfattande energirenoveringar av hela byggnadsbeståndet fram till 2050. Redan 2030 ska den genomsnittliga energianvändningen i bostadssektorn minska med minst 16 procent jämfört …
Konkurrenterna går om Hemnet: "Trendbrott"
Bostäder säljs i allt större utsträckning innan de når Hemnet. Förmarknaden växer kraftigt – och kan permanent förändra hur svenskar köper och säljer bostäder. I oktober låg 38 500 bostäder märkta som ”snart till salu” hos Hemnets (börskurs Hemnet Group) konkurrent Booli – 11 500 fler än för tre år sedan. Säljare testar nu intresset …
Fastighetsbolagen studsar tillbaka – 200 000 hyresgäster väntar
Efter krisåren pekar fastighetsbolagens nyckeltal uppåt. Men närmare 200 000 hushåll väntar ännu på att få veta vad hyran blir nästa år. Skiljenämnder ska nu avgöra tvister där parterna inte ens kommer i närheten av varandra. Fastighetsbranschen har återhämtat sig kraftigt. Driftnettot per kvadratmeter – det som blir kvar efter drift, underhåll och fastighetsskatt – …
Risk för försäkringskris – ditt hus kan bli osäljbart
Svenska husägare som drabbas av upprepade naturskador riskerar att inte kunna teckna försäkring i framtiden. Särskilt utsatta är de som bor strandnära eller i områden som regelbundet drabbas av översvämningar. Försäkringsbolagen betalade ut 1,1 miljarder kronor för naturskador i Sverige 2024, skriver Fastighetsnytt. I statistiken ingår storm, översvämning och övriga skador som skred, medan skogsbränder …
De blir störst på coworking efter köp av konkurrent
Castellum säljer sin förlustbringande coworkingverksamhet United Spaces till konkurrenten Ioffice. De blir därmed störst på marknaden. Affären gör Ioffice till Sveriges största coworkingaktör och är första steget i nye vd:n Pål Ahlséns ”back to basics”-strategi för fastighetsbolaget. Missa inte:Castellum ifrågasätter sin egen storlek – öppnar för uppdelning. Realtid Med förvärvet växer Ioffice från nio anläggningar …
Bent Oustad blir ny vd för Fabege (börskurs Fabege) från och med 1 december, meddelade styrelsen på torsdagen.
Han lämnar sin post som chef för Norwegian Property och kliver in i ledningen för det svenska fastighetsbolaget, där han suttit i styrelsen sedan 2024.
Oustad ersätter Stefan Dahlbo, som i februari meddelade att han går i pension vid årsskiftet efter att ha lett bolaget sedan 2019.
Analytiker ändrar bedömning
Spekulationerna om en sammanslagning mellan Fabege och Norwegian Property har accelererat efter vd-beskedet, rapporterar Finansavisen.
Kopplingen till norske miljardären John Fredriksen, som köpte ut Norwegian Property från börsen 2021 och sedan dess har köpt Fabege-aktier, gör att många nu drar sina egna slutsatser.
DNB-analytikern Simen Mortensen har tidigare sagt att en sammanslagning inte skulle ske förrän Fredriksen blev största ägare i Fabege. Nu skriver han till tidningen att det blivit ”en rimlig spekulation just nu”.
”Klarar sig på egen hand”
Arctics analytiker Michael Johansson håller dörren öppen.
”Sannolikheten för en sammanslagning minskar i alla fall inte av dagens nyheter”, säger han till Finansavisen.
Oustad själv tonar ned spekulationerna i en kommentar till tidningen.
”Det är att dra det långt. Fabege är ett stort bolag som klarar sig på egen hand”, säger han – men tillägger att han inte kan utesluta att något kan hända i framtiden.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.