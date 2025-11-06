Realtid
Spekulationer gror efter Fabeges vd-byte

fabeges
Bent Oustad har suttit i Fabeges styrelse sedan förra året. (Foto: Fabege)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Bent Oustad lämnar sin vd-post i Oslo för att leda fastighetsbolaget från december. Marknaden spekulerar om miljardären John Fredriksen planerar att slå ihop de båda kontorsbolagen.

Bent Oustad blir ny vd för Fabege (börskurs Fabege) från och med 1 december, meddelade styrelsen på torsdagen.

Han lämnar sin post som chef för Norwegian Property och kliver in i ledningen för det svenska fastighetsbolaget, där han suttit i styrelsen sedan 2024.

Oustad ersätter Stefan Dahlbo, som i februari meddelade att han går i pension vid årsskiftet efter att ha lett bolaget sedan 2019.

fabeges
Fabeges avgående vd Stefan Dahlbo. (Foto: Fabege)

Analytiker ändrar bedömning

Spekulationerna om en sammanslagning mellan Fabege och Norwegian Property har accelererat efter vd-beskedet, rapporterar Finansavisen.

Kopplingen till norske miljardären John Fredriksen, som köpte ut Norwegian Property från börsen 2021 och sedan dess har köpt Fabege-aktier, gör att många nu drar sina egna slutsatser.

DNB-analytikern Simen Mortensen har tidigare sagt att en sammanslagning inte skulle ske förrän Fredriksen blev största ägare i Fabege. Nu skriver han till tidningen att det blivit ”en rimlig spekulation just nu”.

”Klarar sig på egen hand”

Arctics analytiker Michael Johansson håller dörren öppen.

”Sannolikheten för en sammanslagning minskar i alla fall inte av dagens nyheter”, säger han till Finansavisen.

Oustad själv tonar ned spekulationerna i en kommentar till tidningen.

”Det är att dra det långt. Fabege är ett stort bolag som klarar sig på egen hand”, säger han – men tillägger att han inte kan utesluta att något kan hända i framtiden.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

