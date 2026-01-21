Efter en utmanande period med stigande räntor och pressade värderingar visar fastigheter nu tecken på återhämtning, och flera experter lyfter fram köpvärda bolag i sektorn.
"Extremt billigt just nu” – experter pekar ut köplägen i fastigheter
Investtechs analytiker Lars-Göran Westerberg pekar ut tre fastighetsbolag som särskilt intressanta.
Stenhus Fastigheter (börskurs Stenhus Fastigheter) i Norden har fått köpsignal från en omvänd huvud-skuldra-formation som signalerar en potentiell uppsida mot 15 kronor, skriver han på Placera.
Bolaget meddelade nyligen att det bildat ett gemensamt holdingbolag med huvudägaren Sterner Stenhus för konsolidering av ägandet i Krona Public Real Estate (börskurs Krona Public Real Estate).
Flera köpsignaler
KlaraBo (börskurs KlaraBo), som klättrat drygt 16 procent senaste månaden, handlas nu ovanför tidigare motståndsnivån runt 16,30 kronor.
Köpsignalen från rektangelformation signalerar om en uppgång mot drygt 18 kronor, förstärkt av stark volymbalans och maximalt positiv insiderhandel.
Neobo Fastigheter (börskurs Neobo) utvecklas i en stigande trend på medellång sikt och fick i höstas köpsignal. Med nästa motstånd först vid 26 kronor bedömer Westerberg att uppsidan är potentiellt stor.
Steve Ballmer kan ge vägvisning
Gustav Sällberg, förvaltare på Prior Nilssons fastighetsfond vars fond toppar sektorslistan de senaste tre åren, bekräftar den positiva bilden.
Steve Ballmers nyliga investering i Logistea kan vara ett tidigt tecken på vändning för sektorn, menar han enligt EFN.
”Det är billigare än det har varit på extremt länge, med väldigt låga multiplar”, säger Sällberg till EFN och tror att många bolag kan växa mellan 5 och 15 procent i förvaltningsresultat i år.
Kontorsbolag rekommenderas inte
Sällberg lyfter fram NP3, Logistea och Logistri som köplägen inför rapportsäsongen.
Han menar att det finns mycket kapital på sidlinjen som väntar på lägre långräntor, men att det operativa läget i fastighetsbolagen är betydligt bättre än vad aktiemarknaden ger sken av.
Kontorsbolag som Hufvudstaden (börskurs Hufvudstaden) och Fabege (börskurs Fabege) varnar han däremot för, trots att det gått operativt bra. Dessa bolag kommer behöva plöja in mycket kassaflöde för att hålla husen i gott skick.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
