"Extremt billigt just nu” – experter pekar ut köplägen i fastigheter

Investtechs analytiker Lars-Göran Westerberg pekar ut tre fastighetsbolag som särskilt intressanta.

Stenhus Fastigheter (börskurs Stenhus Fastigheter) i Norden har fått köpsignal från en omvänd huvud-skuldra-formation som signalerar en potentiell uppsida mot 15 kronor, skriver han på Placera.

Bolaget meddelade nyligen att det bildat ett gemensamt holdingbolag med huvudägaren Sterner Stenhus för konsolidering av ägandet i Krona Public Real Estate (börskurs Krona Public Real Estate).

Flera köpsignaler

KlaraBo (börskurs KlaraBo), som klättrat drygt 16 procent senaste månaden, handlas nu ovanför tidigare motståndsnivån runt 16,30 kronor.

Köpsignalen från rektangelformation signalerar om en uppgång mot drygt 18 kronor, förstärkt av stark volymbalans och maximalt positiv insiderhandel.

Neobo Fastigheter (börskurs Neobo) utvecklas i en stigande trend på medellång sikt och fick i höstas köpsignal. Med nästa motstånd först vid 26 kronor bedömer Westerberg att uppsidan är potentiellt stor.