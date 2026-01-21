Logistikjätte genomför miljardemission inför nordiskt megaköp

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, inklusive huvudägarna Backahill och WDP Invest samt Alecta Tjänstepension, Clearance Capital, Länsförsäkringar Kapitalförvaltning och Thames River Capital. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen fastställdes till 456 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Vilket motsvarar en rabatt om 3,8 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 20 januari.

Inträde på den finska marknaden

Emissionen görs för att Catena ska kunna säkra ytterligare investeringar i fastigheter framöver.

I slutet av december 2025 framgick det att Catena är i framskridna förhandlingar om att förvärva en portfölj med 20 logistikfastigheter i Sverige, Danmark och Finland, skriver Fastighetsvärlden.

Portföljen omfattar 600 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, där 72 procent är beläget i Sverige, 25 procent i Finland och 3 procent i Danmark.

Förvärvet innebär Catenas inträde på den finska logistikmarknaden.

”Vi ser alltid stor potential att addera fler högkvalitativa fastigheter till vår portfölj och med denna förvärvsmöjlighet ser vi dessutom en utmärkt väg framåt för att expandera i Finland, en intressant ny marknad för oss”, sa Jörgen Eriksson, vd på Catena till Fastighetsvärlden då.

Portföljen består av moderna fastigheter på attraktiva logistikpositioner med en genomsnittlig återstående avtalstid om cirka 11 år.

Förvärvet är tilltänkt till en EPRA-nettoavkastning mellan 5,5 och 5,7 procent och värderar portföljen till cirka 9 miljarder kronor.