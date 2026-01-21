Logistikfastighetsbolaget Catena har genomfört en riktad nyemission om cirka 2,8 miljarder kronor för att finansiera det planerade förvärvet av en fastighetsportfölj i Norden till ett värde om cirka 9 miljarder kronor.
Logistikjätte genomför miljardemission inför nordiskt megaköp
Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, inklusive huvudägarna Backahill och WDP Invest samt Alecta Tjänstepension, Clearance Capital, Länsförsäkringar Kapitalförvaltning och Thames River Capital. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen fastställdes till 456 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Vilket motsvarar en rabatt om 3,8 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 20 januari.
Miljonklipp när fastighetstoppar prickade räntesänkningen
Inträde på den finska marknaden
Emissionen görs för att Catena ska kunna säkra ytterligare investeringar i fastigheter framöver.
I slutet av december 2025 framgick det att Catena är i framskridna förhandlingar om att förvärva en portfölj med 20 logistikfastigheter i Sverige, Danmark och Finland, skriver Fastighetsvärlden.
Portföljen omfattar 600 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, där 72 procent är beläget i Sverige, 25 procent i Finland och 3 procent i Danmark.
Förvärvet innebär Catenas inträde på den finska logistikmarknaden.
”Vi ser alltid stor potential att addera fler högkvalitativa fastigheter till vår portfölj och med denna förvärvsmöjlighet ser vi dessutom en utmärkt väg framåt för att expandera i Finland, en intressant ny marknad för oss”, sa Jörgen Eriksson, vd på Catena till Fastighetsvärlden då.
Portföljen består av moderna fastigheter på attraktiva logistikpositioner med en genomsnittlig återstående avtalstid om cirka 11 år.
Förvärvet är tilltänkt till en EPRA-nettoavkastning mellan 5,5 och 5,7 procent och värderar portföljen till cirka 9 miljarder kronor.
Stärker balansräkningen
Nettolikviden från nyemissionen förväntas minska belåningsgraden med cirka 6,4 procentenheter, från 39,2 till cirka 32,8 procent, baserat på balansräkningen per den 30 september 2025.
Efter genomförandet av förvärvet och nyemissionen bedömer ledningen att bolagets balansräkning rymmer framtida investeringar om 2,5–3,0 miljarder kronor.
Under 2025 investerade Catena cirka 2,5 miljarder kronor, och vid årets slut uppgick fastighetsvärdet till 44,5 miljarder kronor.
Slutför transaktionen i april
Ledningen håller för närvarande på att slutföra due diligence-processen och förväntar sig att transaktionen slutförs i april 2026. Förutsatt att samtliga villkor uppfylls.
Likviddagen för nyemissionen är den 23 januari 2026.
Nyemissionen ökar det totala antalet aktier i Catena med 6 036 010, från 60 360 104 till 66 396 114, vilket leder till en utspädningseffekt på 9,09 procent.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
