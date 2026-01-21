Brittiska regeringen har gett klartecken för Kinas planer att bygga Europas största ambassad i centrala London. Trots omfattande kritik om säkerhetsrisker och oro för spioneri.
London godkänner Kinas jätteambassad trots massiv kritik
Beslutet tillkännagavs på tisdagen av bostadsminister Steve Reed och avslutar månader av politisk tvekan kring det kontroversiella projektet.
Ambassaden kommer bli 20 000 kvadratmeter stor. Platsen är den före detta myntverkets tomt nära Tower of London. En plats som Kina köpte för 255 miljoner pund 2018, skriver Financial Times.
Hård kritik mot bygget
Bygget har mött hårt motstånd från både oppositionspolitiker och lokalbefolkning.
Kritiker varnar för att byggnadens närhet till fiberkablar som transporterar känslig finansiell data mellan Londons ekonomiska distrikt skulle kunna göra den till en spionagebas.
Vita huset uttryckte oro över detta redan förra sommaren enligt FT.
Kan inte eliminera varje risk
Men säkerhetsminister Dan Jarvis försäkrade att underrättelsetjänsterna har varit ”integrerade” i hela processen och att han är ”nöjd med att alla risker hanteras på ett lämpligt sätt”, enligt BBC.
I beslutsbrevet framgår att varken inrikesministeriet eller utrikesministeriet har rest invändningar gällande kablarna, och att inga organ med ansvar för nationell säkerhet har motsatt sig planerna.
MI5:s generaldirektör Ken McCallum och GCHQ:s chef Anne Keast-Butler medgav i ett gemensamt brev att det inte är ”realistiskt att förvänta sig att helt kunna eliminera varje enskild potentiell risk”, men betonade att ett ”proportionerligt” paket av säkerhetsåtgärder har utvecklats, enligt BBC.
Storbritannien vill stärka banden med Kina
Beslutet kommer vid en känslig tidpunkt för den brittiska regeringen.
Premiärminister Keir Starmer söker stärka handelsbanden med Peking och förväntas bli den första brittiske premiärministern som besöker Kina sedan Theresa May 2018.
Samtidigt möter han press från USA:s president Donald Trump i utrikespolitiska frågor.
Oppositionen är emot
Oppositionen har skarpt kritiserat godkännandet.
Konservativa skuggbostadsministern James Cleverly kallade beslutet för ”en skamlig feghetshandling” som pekar på Starmers ”desperata önskan om Pekings godkännande”, enligt FT.
Liberaldemokraternas utrikestalesperson Calum Miller varnade för att beslutet kommer att ”förstärka Kinas övervakningsinsatser i Storbritannien”, skriver BBC.
Kinesiska utrikesdepartementets talesperson Guo Jiakun sade på onsdagen att Storbritannien hade en skyldighet att godkänna ambassaden, och att det är ”en internationell förpliktelse för värdlandet att tillhandahålla stöd och bekvämlighet för uppbyggnaden av diplomatiska lokaler”, enligt Euronews.
Brittiska tjänstemän erkänner privat att Storbritannien länge velat bygga om sin egen ambassad i Peking, men att detta är osannolikt utan att först godkänna den kinesiska ambassaden i London.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
