Engelbert kan få flera års fängelse

Skatteverket och tre konkursförvaltare har lämnat in anmälningar som nu lett till att statsåklagare Carl Asterius öppnat en formell utredning.

”Det finns anledning att anta att brott har begåtts. Misstankarna gäller bland annat oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott och dubbla pantsättningar. Vissa delar berör även utlandet”, säger han till Expressen.

Selin och EQT-miljardärer bland borgenärerna

Skatteverkets anmälan gjordes i våras och riktas mot Prim Developments Holding. I maj kallade Asterius ärendet för ”rätt komplicerade momsfrågor”.

Ytterligare tre anmälningar har lämnats in av konkursförvaltare som granskat konkurshärvan kring både Oscar Properties och Engelberts privata maktbolag Parkgate.

Två tunga namn återfinns bland de borgenärer som driver på frågan. Harmerica Properties – ägt av EQT-miljardärerna (börskurs EQT) Harry Klagsbrun och Casper Callerström – samt nischbanken Norion (börskurs Norion Bank), där fastighetsmagnaten Erik Selin sitter som styrelseordförande och största indirekte ägare.