Engelbert kan få flera års fängelse

engelbert
Medan förundersökningen pågår planerar Oscar Engelbert för USA-karriär. (Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Efter fyra brottsanmälningar har Ekobrottsmyndigheten öppnat förundersökning mot Oscar Engelbert – misstankarna sträcker sig från bokföringsbrott till grova borgenärsbrott.

Skatteverket och tre konkursförvaltare har lämnat in anmälningar som nu lett till att statsåklagare Carl Asterius öppnat en formell utredning.

”Det finns anledning att anta att brott har begåtts. Misstankarna gäller bland annat oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott och dubbla pantsättningar. Vissa delar berör även utlandet”, säger han till Expressen.

Selin och EQT-miljardärer bland borgenärerna

Skatteverkets anmälan gjordes i våras och riktas mot Prim Developments Holding. I maj kallade Asterius ärendet för ”rätt komplicerade momsfrågor”.

Ytterligare tre anmälningar har lämnats in av konkursförvaltare som granskat konkurshärvan kring både Oscar Properties och Engelberts privata maktbolag Parkgate.

Två tunga namn återfinns bland de borgenärer som driver på frågan. Harmerica Properties – ägt av EQT-miljardärerna (börskurs EQT) Harry Klagsbrun och Casper Callerström – samt nischbanken Norion (börskurs Norion Bank), där fastighetsmagnaten Erik Selin sitter som styrelseordförande och största indirekte ägare.

engelbert
Fastighetsprofilen Erik Selin. (Foto: Adam Ihse/TT)
Betalningar till Engelbert – trots miljardskulder

Lars Wiking, som förvaltar Oscar Properties konkurs, har tidigare dokumenterat att bolaget faktiskt saknade betalningsförmåga långt innan den officiella konkursen i november 2024.

Redan i augusti 2022 förföll räkningar som aldrig betalades. Senast september 2023 var bolagets ekonomi så ansträngd att obestånd var ett faktum, konstaterade Wiking för Dagens Industri.

Trots detta dröjde det fram till juni 2024 innan någon kontrollbalansräkning upprättades – en tidsförsening som nu kan slå hårt mot styrelseledamöterna ekonomiskt.

Betalningar lämnade konkursade bolagen och hamnade hos Engelbert själv – trots att bolagen samtidigt hade förfallna skulder. Anmälarna menar att dessa överföringar saknade rättslig grund.

EBM måste prioritera

”Det är höga straffvärden, det ser vi på beloppen”, säger Asterius till Expressen.

Anmälarnas material är så omfattande att Ekobrottsmyndigheten nu måste sortera bland ärendena och välja ut de förundersökningar där åtalsutsikterna bedöms som bäst.

Enligt Expressens uppgifter kommer utredningen ta månader.

Planerar USA-karriär

Fastighetsprofilen själv vägrar kommentera detaljerna – och ska enligt flera källor förbereda en ny karriär på den amerikanska fastighetsmarknaden.

För några dagar sedan syntes Engelbert på en exklusiv tillställning i New York tillsammans med internationella kändisar, skriver Expressen.

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

