Efter månader av öppna konflikter, polisanmälan och ömsesidiga stämningsansökningar har Erik Selins Norion Bank och fastighetsprofilen Oscar Engelbert nått en uppgörelse.
Selin vs Engelbert: Fastighetskrig slutar i mångmiljonuppgörelse
Engelbert ska betala 26 miljoner kronor till banken enligt en betalningsplan som sträcker sig till sommaren 2028.
Den uppmärksammade tvisten mellan miljardären Erik Selin och mångmiljonären Oscar Engelbert, grundare av det numera konkursade Oscar Properties, nådde i mars förra året sin kulmen när Norion Bank polisanmälde Engelbert och norske entreprenören Christen Ager-Hanssen för bland annat utpressning, förtal och övergrepp i rättssak.
Engelbert svarade med en egen stämningsansökan där han krävde Norion Bank, Selin och bankens vd Martin Nossman solidariskt på 200 miljoner kronor i skadestånd.
Förlikning nådd
Nu har parterna kommit överens. Enligt förlikningsavtalet, som Dagens industri tagit del av och som stadfästs av Göteborgs tingsrätt, ska Engelbert betala totalt 26 miljoner kronor kontant till Norion enligt en betalningsplan i sex delposter.
Den första betalningen om 6 miljoner kronor ska erläggas omedelbart.
I samband med uppgörelsen hävs den kvarstad som tidigare lagts på Engelberts tillgångar, och Norion drar tillbaka sitt skadeståndskrav.
Kvarstad och kronofogdebesök
Bakgrunden till konflikten var att Norion Bank i juli 2024 fick Göteborgs tingsrätt att besluta om kvarstad på Engelberts egendom upp till 52,5 miljoner kronor, vilket ledde till ett uppmärksammat besök av Kronofogden där konst och exklusiva designmöbler för flera miljoner belades med kvarstad.
Enligt uppgörelsen avslutas även Engelberts borgensåtagande gentemot banken.
Förlikningen tar höjd för motfordringar som Engelbert gjort gällande mot Norion, vilka enligt avtalet ska kvittas mot borgensåtagandet. Banken understryker dock att den varken medger eller vitsordar sådana motfordringar.
Norion krävde stora belopp
Tvisten var sin upptakt i Norions påståenden om att banken haft pant i betalningar som skulle göras inom ramen för ett aktieöverlåtelseavtal, men att pengarna i stället betalats ut till andra mottagare. Banken krävde ursprungligen totalt nästan 120 miljoner kronor i ersättning.
Polisanmälan mot Engelbert lades ned kort efter att den gjordes i mars förra året.
Även Engelberts stämningsansökan på 200 miljoner kronor avslutades tidigt, sedan den dragits tillbaka efter att nödvändiga avgifter inte betalats.
Erik Selin är vd och storägare i börsnoterade fastighetsbolaget Balder samt ordförande och dominerande ägare i Norion Bank. Oscar Engelberts fastighetsbolag Oscar Properties är mest känd för tvillingskraporna Norra Tornen i Vasastan i Stockholm.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
