Selin vs Engelbert: Fastighetskrig slutar i mångmiljonuppgörelse

Engelbert ska betala 26 miljoner kronor till banken enligt en betalningsplan som sträcker sig till sommaren 2028.

Den uppmärksammade tvisten mellan miljardären Erik Selin och mångmiljonären Oscar Engelbert, grundare av det numera konkursade Oscar Properties, nådde i mars förra året sin kulmen när Norion Bank polisanmälde Engelbert och norske entreprenören Christen Ager-Hanssen för bland annat utpressning, förtal och övergrepp i rättssak.

Engelbert svarade med en egen stämningsansökan där han krävde Norion Bank, Selin och bankens vd Martin Nossman solidariskt på 200 miljoner kronor i skadestånd.

Förlikning nådd

Nu har parterna kommit överens. Enligt förlikningsavtalet, som Dagens industri tagit del av och som stadfästs av Göteborgs tingsrätt, ska Engelbert betala totalt 26 miljoner kronor kontant till Norion enligt en betalningsplan i sex delposter.

Den första betalningen om 6 miljoner kronor ska erläggas omedelbart.

I samband med uppgörelsen hävs den kvarstad som tidigare lagts på Engelberts tillgångar, och Norion drar tillbaka sitt skadeståndskrav.