Fastighetsprofilen Oscar Engelbert riskera flera års fängelse. Nu har han två anlitat av landets tyngsta brottsmålsadvokater – en av dem känd som ASAP Rockys försvarare.
Engelbert anlitar rapparens stjärnadvokat
Engelbert kan få flera års fängelse
Efter fyra brottsanmälningar har Ekobrottsmyndigheten öppnat förundersökning mot Oscar Engelbert – misstankarna sträcker sig från bokföringsbrott till grova borgenärsbrott. Skatteverket och tre konkursförvaltare har lämnat in anmälningar som nu lett till att statsåklagare Carl Asterius öppnat en formell utredning. ”Det finns anledning att anta att brott har begåtts. Misstankarna gäller bland annat oredlighet mot borgenär, …
Ekobrottsmyndighetens utredning, som leds av statsåklagare Carl Asterius, beskrivs av källor i Oscar Engelberts närhet som en ”skenande karusell” av hård press.
”Det gäller då inte bara polisutredningen utan även de stämningar som drabbat honom personligen. Det är enormt blodigt och rått bland hans kolleger i branschen”, säger en källa till Expressen.
Höga straffvärden
De misstänkta brotten mot konkursade Oscar Properties grundare rubriceras som grova och gäller bland annat oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott och påstådd dubbel pantsättning.
Enligt konkursförvaltarna saknade fastighetsbolaget betalningsförmåga redan i augusti 2022. Trots detta gjordes betalningar från de konkursade bolagen som hamnade hos Engelbert själv, överföringar som anmälarna menar saknade rättslig grund.
Statsåklagaren har konstaterat att brotten har ”höga straffvärden” sett till beloppen.
Planerar karriär – i USA
För att till varje pris undgå fängelsestraff har Engelbert nu anlitat två av landets tyngsta brottsmålsadvokater: Filip Rydin och Slobodan Jovicic.
Den sistnämnde är känd för att sommaren 2019 ha försvarat amerikanske rapparen ASAP Rocky, som fick en villkorlig dom för misshandel.
Bland borgenärerna som driver frågan återfinns tunga ekonomiska intressenter: EQT-miljardärerna (börskurs EQT) Harry Klagsbrun och Casper Callerström, samt fastighetsprofilen Erik Selin via nischbanken Norion (börskurs Norion Bank).
Samtidigt planerar Engelbert, som nekar till allt ansvar, en ny karriär på den amerikanska fastighetsmarknaden.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
