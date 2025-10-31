Bolaget startas, drivs och kraschar – om och om igen. Sveriges Radios granskning avslöjar hur samma målvakter återkommer i företag som hamnar i konkurser och brottsutredningar.
Saknar mandat att stoppa brott – kända målvakter återkommer
En man registrerades som företrädare för ett bolag – efter att han avlidit. Företaget hamnade senare i misstänkt bedrägeri.
”I de flesta fall ska det inte finnas i våra register”, säger Therese Frennberg, avdelningschef på Bolagsverket, till Sveriges Radio.
”Vi kan inte ha ett misstankeregister hos oss på Bolagsverket. Vi har inte det uppdraget”, tillägger hon.
”Lite för enkelt”
Mönstret upprepas: Kända målvakter placeras in i bolag som går i konkurs, för att sedan dyka upp i nästa företag.
Både den som utses och den som utser en målvakt begår brott enligt aktiebolagslagen, men ingen myndighet har mandat att ingripa i förväg.
”Det är helt enkelt lite för lätt att ta över ett bolag i Sverige”, säger Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rikard Jermsten till SR.
Han ifrågasätter möjligheten att starta bolag mitt i natten eller byta styrelseledamöter flera gånger per vecka.
Tar ansvaret när företag töms
Målvakter utses till styrelseledamöter eller vd utan att driva verksamheten.
De tar det straffrättsliga ansvaret när bolaget används som brottsverktyg eller töms på tillgångar, enligt Ekobrottsmyndigheten.
Personer har kunnat ta över nya bolag samtidigt som polis och åklagare utrett misstänkt grov brottslighet i de företag de lämnat bakom sig, visar SR:s granskning.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
