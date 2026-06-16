Elpriserna får byggnotan att rusa

Det visar färsk statistik från SCB.

Räknat på ett år ökade indexet med 2,3 procent, en knappt märkbar inbromsning från aprils 2,4 procent. Totalt landade BKI för byggnader på 154,4 (2015 = 100).

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Elpriser bidrog mest till ökning

Bakom månadsuppgången ligger framför allt stigande energi- och materialpriser. Elkraften blev 9,7 procent dyrare jämfört med april och låg 7,4 procent högre än för ett år sedan.

Dieselpriserna gick åt andra hållet och sjönk med 6,4 procent under månaden, men ligger alltjämt hela 39,2 procent över nivån i maj 2025.

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Också byggmaterialen drog upp kostnaderna. Priserna steg med 0,9 procent totalt, där övrigt byggmaterial ökade mest med 4,0 procent, följt av armeringsstål med 3,9 procent.

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Det vara bara snickerier och VVS-material som blev billigare under månaden. På årsbasis sticker trävaror ut som den enda materialgrupp som fallit i pris, med en nedgång på 2,4 procent.

Ränta och projektering steg i pris

För byggherrarna handlar det främst om dyrare projektering och högre ränta, som steg med 2,5 respektive 1,5 procent.

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Räntekostnaderna ligger dock fortfarande 4,5 procent lägre än för ett år sedan, tillräckligt för att dra ned byggherrekostnaderna med 0,5 procent på årsbasis.