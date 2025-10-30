Richard Bråse har ett tydligt favoritmärke när han sorterar bland fastighetsbolagen i portföljen. Ett namn sticker ut – trots att han varnar för hela sektorn.
Stjärnförvaltaren varnar för fastigheter – men lyfter fram ett bolag
Eastnine (börskurs Eastnine) är det bolag som får högst betyg av Proteans fondförvaltare.
”Även om du inte skulle gilla fastighetsbolag så gillar du Eastnine”, säger Richard Bråse till Privata Affärer.
Han lyfter fram flera konkreta skäl till varför just Eastnine sticker ut.
Låg risk och stort gap
Bolaget har låg vakans och låg operationell risk, samtidigt som tillväxtförutsättningarna finns på plats.
Dessutom pekar Bråse på det stora gapet mellan direktavkastningskravet och de räntor bolaget betalar.
Eastnine fungerar enligt förvaltaren som en defensiv position i portföljen – ”lite som en mittback”.
Intea för tillväxt
För den som söker tillväxt pekar han istället på Intea som det fastighetsbolag som kommer ha bäst utveckling framöver.
Särskilt fängelsedelen i verksamheten lyfts fram som lukrativ med ”en väldigt inbjudande finansiell mekanik”, skriver Privata Affärer.
Bråse äger också bostadsbolaget John Mattson (börskurs John Mattson Fastigheter), men är mer tveksam till om det passar investeringsfilosofin.
”Går inte mot ljuset”
Han ifrågasätter varför den implicita yielden i John Mattson och Sveafastigheter ligger på samma nivå.
”Jag tror i alla fall vi får en rimligt bra avkastning”, resonerar han.
Samtidigt varnar Bråse för sektorn i stort.
”Man går ju inte mot ljuset – utan mot mörkret om man söker sig till den sektorn”, säger han.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
