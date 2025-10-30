Realtid
Realtid.se
Fastigheter

Stjärnförvaltaren varnar för fastigheter – men lyfter fram ett bolag

bråse
"Även om du inte skulle gilla fastighetsbolag så gillar du Eastnine", säger fondförvaltaren Richard Bråse. (Foto: Eastnine/Protean)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Richard Bråse har ett tydligt favoritmärke när han sorterar bland fastighetsbolagen i portföljen. Ett namn sticker ut – trots att han varnar för hela sektorn.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Eastnine (börskurs Eastnine) är det bolag som får högst betyg av Proteans fondförvaltare.

”Även om du inte skulle gilla fastighetsbolag så gillar du Eastnine”, säger Richard Bråse till Privata Affärer.

Han lyfter fram flera konkreta skäl till varför just Eastnine sticker ut.

Låg risk och stort gap

Bolaget har låg vakans och låg operationell risk, samtidigt som tillväxtförutsättningarna finns på plats.

Dessutom pekar Bråse på det stora gapet mellan direktavkastningskravet och de räntor bolaget betalar.

Eastnine fungerar enligt förvaltaren som en defensiv position i portföljen – ”lite som en mittback”.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Intea för tillväxt

ANNONS

För den som söker tillväxt pekar han istället på Intea som det fastighetsbolag som kommer ha bäst utveckling framöver.

Särskilt fängelsedelen i verksamheten lyfts fram som lukrativ med ”en väldigt inbjudande finansiell mekanik”, skriver Privata Affärer.

Bråse äger också bostadsbolaget John Mattson (börskurs John Mattson Fastigheter), men är mer tveksam till om det passar investeringsfilosofin.

”Går inte mot ljuset”

Han ifrågasätter varför den implicita yielden i John Mattson och Sveafastigheter ligger på samma nivå.

”Jag tror i alla fall vi får en rimligt bra avkastning”, resonerar han.

Samtidigt varnar Bråse för sektorn i stort.

”Man går ju inte mot ljuset – utan mot mörkret om man söker sig till den sektorn”, säger han.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierEastnineFastighetsbolagInteaSveafastigheter
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS