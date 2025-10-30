Stjärnförvaltaren varnar för fastigheter – men lyfter fram ett bolag

Eastnine (börskurs Eastnine) är det bolag som får högst betyg av Proteans fondförvaltare.

”Även om du inte skulle gilla fastighetsbolag så gillar du Eastnine”, säger Richard Bråse till Privata Affärer.

Han lyfter fram flera konkreta skäl till varför just Eastnine sticker ut.

Låg risk och stort gap

Bolaget har låg vakans och låg operationell risk, samtidigt som tillväxtförutsättningarna finns på plats.

Dessutom pekar Bråse på det stora gapet mellan direktavkastningskravet och de räntor bolaget betalar.

Eastnine fungerar enligt förvaltaren som en defensiv position i portföljen – ”lite som en mittback”.