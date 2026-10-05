Berlins vänstervåg hotar svenska pensionspengar

Die Linke fick 25,7 procent i valet till Berlins delstatsparlament den 20 september och blev för första gången största parti. Partiets viktigaste vallöfte var att ta över bostäder från de stora bolagen för att få bukt med de stigande hyrorna.

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Det kan slå direkt mot svenska tjänstepensioner. Enligt Sveriges Radio kan förslaget även omfatta Heimstaden, där Alecta och Folksam är stora ägare. Bolagen skulle få ersättning, men enligt Die Linke bara 40 till 60 procent av marknadsvärdet.

20 000 lägenheter i Berlin

Heimstaden äger omkring 20 000 lägenheter i Berlin, enligt en rapport från det tyska forskningsinstitutet IW Köln. En stor del kom in 2021. Då köpte Heimstaden Bostad 599 fastigheter med 28 776 hyresrätter i Berlin, Hamburg, Stockholm, Malmö och Köpenhamn av Akelius för 92,5 miljarder kronor.

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Den politiska risken var känd redan då. Samma vecka som affären blev klar röstade en majoritet av berlinarna ja till att expropriera hyresfastigheter från ägare med mer än 3 000 lägenheter, vilket Realtid skrev om samma höst.