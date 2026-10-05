Die Linke vann valet i Berlin på löftet att tvångsöverta stadens största hyresvärdar. Ett av bolagen i skottlinjen är Heimstaden Bostad, som till stor del ägs av svenska pensionssparare.
Berlins vänstervåg hotar svenska pensionspengar
Die Linke fick 25,7 procent i valet till Berlins delstatsparlament den 20 september och blev för första gången största parti. Partiets viktigaste vallöfte var att ta över bostäder från de stora bolagen för att få bukt med de stigande hyrorna.
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Det kan slå direkt mot svenska tjänstepensioner. Enligt Sveriges Radio kan förslaget även omfatta Heimstaden, där Alecta och Folksam är stora ägare. Bolagen skulle få ersättning, men enligt Die Linke bara 40 till 60 procent av marknadsvärdet.
20 000 lägenheter i Berlin
Heimstaden äger omkring 20 000 lägenheter i Berlin, enligt en rapport från det tyska forskningsinstitutet IW Köln. En stor del kom in 2021. Då köpte Heimstaden Bostad 599 fastigheter med 28 776 hyresrätter i Berlin, Hamburg, Stockholm, Malmö och Köpenhamn av Akelius för 92,5 miljarder kronor.
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Den politiska risken var känd redan då. Samma vecka som affären blev klar röstade en majoritet av berlinarna ja till att expropriera hyresfastigheter från ägare med mer än 3 000 lägenheter, vilket Realtid skrev om samma höst.
Ersättningen är knäckfrågan
Själva modellen finns redan i lag. Berlins förra regering, CDU och SPD, antog i år ett ramverk för förstatligande enligt artikel 15 i grundlagen. Lagen träder dock i kraft först 24 månader efter att den kungjorts, så att den hinner prövas rättsligt. Varje konkret övertagande kräver dessutom en egen tillämpningslag.
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Kampanjen bakom folkomröstningen har föreslagit att ersättningen ska betalas ut i hundraåriga obligationer med 3,5 procents ränta, garanterade av delstaten Berlin.
Linkes toppkandidat Elif Eralp räknar med att ersättningen kan hamna klart under fastigheternas marknadsvärde, uppger tyska ZDF. Delstatens egen revisionsmyndighet varnar för en målkonflikt. Ersättningen måste vara mycket låg för att hyrorna ska sjunka, men ju längre den hamnar från marknadsvärdet, desto större blir den rättsliga risken.
Förbundsregeringen vill stoppa planerna
Motståndet växer också i Berlin. Förbundskansler Friedrich Merz har efter valet upprepat planerna på ett förbud mot att expropriera bostadsbolag. Lagen förbereds av inrikesminister Alexander Dobrindt, men hur den ska se ut är fortfarande oklart, rapporterar Vorwärts.
Berlinfrågan dyker upp samtidigt som ägarbilden i Heimstaden Bostad håller på att ritas om. Alecta äger i dag knappt 39 procent av bolaget och förhandlar med Ivar Tollefsen om att i stället för pengar få ut cirka 50 000 bostäder värda 110 miljarder kronor. Varken Alecta eller Heimstaden har bekräftat uppgifterna.
Investeringen har redan kostat pensionsspararna dyrt. Alecta har tidigare skrivit ned värdet på sitt Heimstaden-innehav med 25 procent, enligt Dagens PS.
Vilka lägenheter Alecta skulle få, och om Berlinbeståndet ingår, har inte framkommit.