Bostadspriserna i Skåne har återhämtat sig efter räntechocken, men bara på pappret. Det visar en analys i Sparbanken Skånes rapport Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet har tagit fram på bankens uppdrag.

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”Bostadsrättspriserna har under hösten passerat den gamla toppnoteringen från 2022”, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne, i ett pressmeddelande.

Villorna ligger fortfarande strax under sin nominella topp.

Inflationen har ätit upp återhämtningen

När priserna räknas om med KPI blir bilden en annan. Den allmänna prisnivån har stigit med nästan 17 procent sedan 2022. Jämfört med toppen samma år är en skånsk villa i dag 19 procent mindre värd i reala termer. För bostadsrätter är tappet 14 procent.

Villornas realvärde är därmed tillbaka ungefär där det var före covidkrisen 2020. Bostadsrätterna ligger på 2019 års nivå.

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Från toppen 2022 till botten kring årsskiftet 2023/2024 föll villapriserna realt med omkring 27 procent och bostadsrätterna med omkring 23 procent.

”Det har varit lätt att ta för givet att värdena på bostadsmarknaden ska öka stadigt mer än inflationen, men så har det inte varit de senaste åren”, säger Anders Hansson.

Göteborg har tappat mer

Skåne är inte ensamt. Enligt rapporten föll villornas reala pris i Göteborg med nästan 27 procent till botten. Där ligger de fortfarande omkring 22 procent under toppen 2022, vilket motsvarar 2016 års nivå. Göteborgska villaägare har alltså tappat mer i realt värde än skånska.

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Nominellt ser marknaden stark ut i hela landet. Enligt Svensk Mäklarstatistik har bostadsrättspriserna i riket stigit med 5,8 procent och villapriserna med 4,2 procent på tolv månader. Det framgår av LF Fastighetsförmedlings sammanställning. I Stormalmö var uppgången 3,6 procent för bostadsrätter och 5,3 procent för villor.

LF Fastighetsförmedling räknar med att uppgången fortsätter.

”Vi bedömer att de drivkrafterna väger tyngre än risken för något högre räntor, därför är vår prognos att bostadspriserna kommer att stiga med 4 procent under 2027”, säger Marcus Svanberg, vd för LF Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Skåningarna är mest optimistiska i landet. SEB:s boprisindikator ligger på 54 i Skåne, högst av alla regioner, samtidigt som den faller för riket som helhet, rapporterar Aktiespararna.

Lund sticker ut

Pressmeddelandet återger inte rapportens kommuntabell, men den visar stora skillnader inom länet. I Lund har villorna tappat 25 procent i realt värde sedan toppen. Bostadsrätterna har bara tappat 12 procent, vilket är den minsta nedgången bland de redovisade kommunerna.

Bostadsrätterna har fallit mest i Kristianstad, med 31 procent. Därefter kommer Eslöv med 29 procent och Ystad med 28 procent. I Kristianstad, Eslöv och Helsingborg kostar bostadsrätterna realt lika mycket som för tio år sedan.

Samtidigt är det Ystad och Kristianstad som har ökat mest över tid. Sedan 2005 har bostadsrätterna i Ystad stigit med 266 procent realt och i Kristianstad med 150 procent. För Skåne som helhet är ökningen 115 procent för bostadsrätter och 68 procent för villor.

Realtid har tidigare rapporterat om hur lågkonjunkturen slog mot skånsk ekonomi.

Förlusten syns först vid försäljning

Hansson betonar att realprisfallet bara är teoretiskt för den som inte säljer. Bolånen påverkas inte, eftersom de räknas i nominella belopp. Han menar också att det är svårt att säga att bostäder har blivit billigare för skåningarna, eftersom priserna länge har stigit snabbare än reallönerna.

Samma mönster syns i hela landet. Enligt en rapport från Swedbank och Sparbankerna steg medianlönen med 77 procent mellan 2005 och 2025. Under samma period steg småhuspriserna med 138 procent och bostadsrättspriserna med 208 procent, räknat nominellt.