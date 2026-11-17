Fastighetsjättarna delar på Jägersro

Historien började 2017 när kommunala MKB träffade en överenskommelse med Skånska Travsällskapet om att köpa den gamla trav- och galoppbanan i Malmö. Det underliggande fastighetsvärdet var 775 miljoner kronor.

År 2019 bildades ett gemensamt exploateringsbolag där MKB och Skanska äger 45 procent vardera och Tornet Bostadsproduktion resterande 10 procent.

Affären omfattar omkring 40 hektar mark. Köpeskillingen motsvarar därmed ungefär 1 940 kronor per kvadratmeter, före investeringar i infrastruktur och exploatering.

Det formella tillträdet genomfördes först i januari 2025. Då tog SMT Malmö Partnering Holding över området, genom det gemensamma exploateringsprojektet.

”Nu tar vi konkreta steg för att forma den nya stadsdelen”, förklarade bolagets vd Anders Hall i samband med tillträdet.

Nya Jägersro växer fram i Malmö. En investering på omkring 700 miljoner kronor ska ge travsporten en modern arena och fastighetsbranschen nya affärsmöjligheter. (Foto: Pressbild)

Från 3 400 till 4 300 bostäder

De ursprungliga planerna omfattade 3 400 bostäder. Ambitionerna har därefter vuxit.

Malmö stads granskningsförslag för det drygt 100 hektar stora Jägersroområdet rymmer cirka 4 300 bostäder för omkring 8 900 invånare. Planområdet är större än den mark på cirka 40 hektar som omfattas av travbaneaffären.

Planeringen omfattar också omkring 2 500–4 000 arbetstillfällen, fem förskolor, en grundskola och åtta mobilitetshus.

Bostäderna ska kompletteras med handel, kontor, parker och restauranger. Arkitektkontoret FOJAB arbetar med strukturplaneringen, där gamla Jägersros historia ska finnas kvar i den nya bebyggelsen.

Tidplanen är lång. Exploateringen kommer att ske etappvis under flera decennier och den färdiga stadsdelen väntas växa fram under 2040-talet.

Kommunfullmäktige beräknas behandla den fördjupade översiktsplanen i februari 2027. Därefter återstår detaljplanering innan den omfattande bostadsutbyggnaden kan genomföras.

Skanska, MKB och Tornet står bakom utvecklingen av gamla Jägersro, där omkring 4 300 bostäder planeras. En stadsdel som kommer att ta flera decennier att färdigställa. (Foto: Pressbild)

Skanska och MVB bygger framtidens travarena

Parallellt byggs Nya Jägersro öster om den nuvarande anläggningen. Skånska Travsällskapet är beställare och investeringen beräknas uppgå till omkring 700 miljoner kronor.

Skanska ansvarar för mark- och banarbeten medan MVB Syd bygger publikbyggnader, kontor och stallar. MVB entreprenad omfattar cirka 15 000 kvadratmeter.

Arkitektkontoret Krook & Tjäder har ritat anläggningen. Publikbyggnaden omfattar omkring 4 700 kvadratmeter samt en balkong och läktare på ytterligare cirka 1 500 kvadratmeter.

Här planeras restauranger, sportbar, konferenslokaler och exklusiva företagsutrymmen. Stallområdet får 170 boxar.

”Vi är glada över att tillsammans med Jägersro Trav få skapa en modern mötesplats för hästsport och andra evenemang”, säger MVB Syds vd Thomas Ellkvist.

Byggnaderna började resa sig ovan mark under hösten 2026. Målsättningen är fortfarande att öppna under första kvartalet 2028.

Live Nation diskuterar konserter för 100 000

Sydsvenskan rapporterade i oktober om planerna att göra arenan till en av Nordens största konsertplatser.

Jägersros vd Jörgen Nilsson bekräftar i en intervju med Aftonbladet den 16 november att diskussioner pågår med konsertarrangören Live Nation.

”De har uppskattat att platsen kan ta emot upp mot 100 000 personer”, säger han.

En konsert med 100 000 besökare skulle överträffa de 73 781 som såg Håkan Hellström på Ullevi den 7 juni 2025. Något färdigt konsertavtal finns dock ännu inte presenterat.

Bakom satsningen finns också ekonomiska skäl. Enligt Jörgen Nilsson väntas travsportens intäkter från ATG minska från 2027. Restauranger, mässor och konserter ska därför skapa nya intäkter.

Arkitektkontoret Krook & Tjäder har ritat den nya arenan med restauranger, sportbar, konferenslokaler och exklusiva utrymmen för företagskunder. (Foto: Pressbild)

Nu öppnas dörren för ett hotell

Nästa möjliga fastighetsprojekt är ett hotell intill arenan.

Skånska Travsällskapet har ytterligare mark att sälja och ser en potentiell hotellmarknad när både den nya arenan och bostadsområdet utvecklas.

”Det är inte vi som kommer varken bygga eller drifta ett hotell, men dialoger pågår med möjliga aktörer”, säger Jörgen Nilsson till Aftonbladet.

Hotellet skulle kunna få gäster från travtävlingar, konferenser, konserter och andra evenemang. Någon hotelloperatör, investeringssumma eller byggstart har ännu inte offentliggjorts.