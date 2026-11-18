Spanska statistikmyndigheten INE redovisar 54 548 registrerade bostadsköp i september. Det är 13,4 procent färre än samma månad i fjol och den största nedgången sedan maj 2024.

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I absoluta tal registrerades nästan 8 500 färre bostadsaffärer än i september 2025, då siffran låg på drygt 63 000.

Begagnat backar mest

Nedgången gäller både nyproduktion och begagnade bostäder. Köpen av begagnade bostäder minskade med 14 procent till 42 403. Nyproduktionen backade med 11,6 procent till 12 145 affärer, enligt Euronews.

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Begagnade bostäder står därmed för nästan 78 procent av alla affärer. Störst var fallet för subventionerade bostäder, så kallad vivienda protegida, som minskade med 21,6 procent.

Jämfört med augusti steg antalet affärer med 10,6 procent. Det är en vanlig rörelse efter sommaren och säger inte mycket om trenden.

Rekordår ger tuff jämförelse

September i fjol var den starkaste septembermånaden sedan INE:s serie startade 2007. Helåret 2025 slutade med drygt 714 000 bostadsaffärer, den högsta nivån sedan 2007, enligt Caixabank Research.

Men nedgången är inte isolerad. Under årets första nio månader har bostadsköpen minskat med 3,6 procent till drygt 512 000. Bara juni och augusti har legat över fjolårets nivå.

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Samtidigt fortsätter priserna att stiga snabbt. Enligt INE:s bostadsprisindex steg priserna med 12,2 procent på årsbasis under andra kvartalet. Det kan pressa köpkraften och bidra till att antalet affärer minskar. El País beskriver nedgången som en följd av den ansträngda marknaden.

Statistiken bygger dessutom på affärer som skrivits in i fastighetsregistret. Det innebär en viss eftersläpning i förhållande till när köpen faktiskt gjordes.

Baskien och Balearerna i topp

Nedgången märks i nästan hela landet. Störst var fallet i Baskien, minus 23,1 procent. Därefter följer Balearerna med minus 22,4 procent, Madrid med minus 21,2 procent och La Rioja med minus 20,4 procent. I Valenciaregionen, där många svenskar köper bostad, minskade affärerna med 17,9 procent.

Katalonien klarade sig bättre med minus 7,7 procent. Navarra var den enda region där antalet affärer inte minskade.

Utländska köpare har annars gått mot strömmen i år. Under första halvåret slog de rekord med drygt 51 000 köpta bostäder, varav 1 269 köptes av svenskar.

Bostadsbristen största risken

Samma dag som INE publicerade siffrorna höjde EU-kommissionen sin tillväxtprognos för Spanien till 2,6 procent i år. Det är högst bland euroområdets stora ekonomier, långt före Tyskland, Italien och Frankrike.

Enligt kommissionen är de största riskerna för den spanska ekonomin kopplade till bostadsbristen, skriver Euronews.

Spanien har länge varit Europas tillväxtmotor, men bostadsfrågan har blivit allt mer politiskt laddad. Utbudet av nya bostäder har inte hängt med efterfrågan från en växande befolkning. Det har drivit upp priserna, i synnerhet i storstäderna och turistområdena.