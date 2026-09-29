Pensionsjätten Alecta kan vara på väg ut ur Heimstaden Bostad. I stället för pengar skulle Alecta få en del av lägenheterna, cirka 50 000 bostäder värda 110 miljarder kronor.
Alecta och Tollefsen förhandlar om att dela på Heimstaden
Samarbetet har varit kantat av konflikter och kritik, och nu förhandlar parterna om att avsluta det. Enligt den brittiska nyhetssajten Green Street News pågår långt gångna samtal om att dela upp Heimstaden Bostads fastighetsbestånd.
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Vid halvårsskiftet var bolagets bestånd värderat till 331 miljarder kronor. Alecta äger i dag knappt 39 procent av Heimstaden Bostad.
Ägarbilden ritas om
Enligt förslaget lämnar Alecta hela sin ägarandel och får i utbyte ett eget bostadsbestånd på omkring 50 000 lägenheter.
Det skulle göra den norske miljardären Ivar Tollefsen, som redan kontrollerar Heimstaden Bostad, ännu starkare. Hans ägarandel skulle växa till närmare 59 procent.
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Även Folksam skulle få en större del av bolaget. Dess andel skulle stiga från knappt 19 till nästan 31 procent.
Varken Alecta eller Heimstaden har bekräftat uppgifterna offentligt.
Tiotals miljarder in, kritik ut
Mellan 2013 och 2023 satsade Alecta tiotals miljarder kronor på Heimstaden Bostad. Investeringen har blivit ett av de mest omdiskuterade pensionsfiaskona på senare år.
Alectas tidigare vd Peder Hasslev var inte nådig i sin bedömning.
”Det här är en investering som Alecta inte borde ha gjort”, sa han om aktieägaravtalet till Dagens industri.
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Enligt Hasslev gav avtalet pensionsbolaget för lite inflytande och för låg avkastning i förhållande till risken.
Investeringen har också granskats av Finansinspektionen, som riktat kritik mot Alecta. Den har dessutom skapat en spricka mellan pensionsjättarna i ägarkretsen.
Förlorade skiljeförfarandet
Relationen till Tollefsen blev juridisk i december 2024. Då inledde Alecta ett skiljeförfarande och hävdade att Heimstaden hade brutit mot konkurrensklausulen i aktieägaravtalet.
Alecta förlorade. I december 2025 kom en slutlig skiljedom som slog fast att något avtalsbrott inte hade skett. Domen går inte att överklaga.
”Vi är glada över att skiljenämnden har bekräftat vår tolkning av aktieägaravtalet”, sa Heimstadens co-vd Christian Fladeland efter beskedet.
Kopplingarna mellan parterna har också granskats på andra sätt. Dagens PS har kartlagt hur många tidigare Alecta-chefer som i dag arbetar för Tollefsen. Heimstaden har för sin del gått i öppet angrepp mot Finansinspektionen.
En väg ut
Om uppgörelsen blir av får Alecta äntligen en väg ut ur ett ägande som pensionsbolaget självt har sagt att det aldrig borde ha gått in i.
I stället för en minoritetspost med begränsat inflytande skulle Alecta äga ett eget bostadsbestånd. Värderingen på 110 miljarder kronor ligger dock nära den senaste fastighetsvärderingen. Frågan är därför hur mycket av de tidigare nedskrivningarna Alecta faktiskt får tillbaka.