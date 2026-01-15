Bahnhofs vd rasar mot Ericsson: ”Monterar ner en svensk industriklenod”

Ericsson meddelade på torsdagsmorgonen ett nytt sparpaket där 1 600 tjänster i Sverige omfattas av varsel.

Minskningen av personalen beskrivs som en del av bolagets globala initiativ för att förbättra kostnadsstrukturen och stärka konkurrenskraften.

”Åtgärder för att öka den operativa effektiviteten kommer att fortsätta globalt men kommer inte att meddelas separat”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Varslet motsvarar drygt 12 procent av Ericssons 13 000 anställda i Sverige.

De som berörs jobbar främst inom forskning och utveckling och finns på samtliga åtta orter där Ericsson har verksamhet i Sverige.

Bahnhofs vd kritisk till strategin

Beskedet fick Bahnhofs vd Jon Karlung att uttrycka stark frustration.

”Ett annat sätt att stärka konkurrenskraft kan vara att driva offensiv innovation & utveckling, samt inte abdikera från volym/konsument. Nu har ni på ett anorektiskt sätt (i decennier!) fokuserat på att montera ner en svensk industriklenod”, skrev han på X enligt EFN.

Ericssons vd Börje Ekholm. (Foto: Lars Schröder/TT)

I en intervju med EFN utvecklar Karlung sitt resonemang:

”Man har slutat tillverka konsumentutrustning sedan många år och fokuserar i stället på en ganska nischad marknad för företagstjänster och radioutrustning. Men det man skulle vilja se är ett mindset som inte är så uppgivet inför omvärlden, utan där man i stället försöker ta ordentliga positioner”.

Karlung menar att Ericsson saknar ett tillräckligt starkt entreprenörsperspektiv.

”Det är det som är felet. I stället har man någon slags förvaltande modell”, säger han till EFN.

Till Dagens Industri säger Karlung att Ericsson ”har skjutit sig i foten under lång tid” och beskriver utvecklingen som ”ett slags omvänd startup” där ett innovationsrikt företag successivt krymper.

”Man har i princip gett upp och tänkt att Kina gör billigare grejer och att det inte är något för oss. Det tycker jag är helt fel”, säger Karlung till EFN.