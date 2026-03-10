Det reser sig 570 fot över Mumbais skyline och är värderat till upp mot två miljarder dollar. Antilia är inte bara Indiens dyraste privatbostad, utan också en av de mest omtalade i världen med en enorm personalstyrka.
600 anställda och eget snörum i miljardärens enorma palats
Antilia är hem åt Reliance Industries ordförande och vd Mukesh Ambani och är ett landmärke i Indien.
Enligt uppgifter arbetar mellan 500 och 600 personer i den 27 våningar höga byggnaden, placerad på Altamount Road i södra Mumbai, en av landets dyraste adresser.
V vill frysa hyrorna – möts av hård kritik från bostadssektorn
Vänsterpartiet vill frysa hyrorna – men möts av kritik från både Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.
Generösa förmåner
Personalstyrkan består av städpersonal, säkerhetsvakter, personliga assistenter, kockar, tekniker och annan supportpersonal.
Missa inte: Irans nye ledare: En fastighetsmogul. Realtid
Lönerna uppges vara generösa: mellan 1,5 och 2 lakh rupier i månaden, motsvarande ungefär 16 000–21 000 kronor, beroende på befattning och erfarenhet, skriver Obnews. Då ligger genomsnittslönen på cirka 8 000 kronor i Mumbai.
Därutöver ska familjen Ambani erbjuda sjuk- och livförsäkring, bidrag till barnens utbildning samt pensions- och avgångsförmåner.
En världsattraktion
Byggnaden som de anställda vårdar är i sig en världsattraktion.
Enligt Architectural Digest upptar Antilia 400 000 kvadratfot och varje våningsplan är lika högt som ett genomsnittligt tvåvåningshus.
Läs även: Indisk ekonomi växer så det knakar. Dagens PS
Konstruktionen, ritad av det Chicagobaserade arkitektkontoret Perkins and Will och uppförd av australiensiska Leighton Holdings, är byggd för att klara jordbävningar upp till magnitud 8 på Richterskalan.
Hängande trädgård och enormt garage
Inredningen speglar byggnadens exceptionella skala.
De sex översta våningarna är avsatta som privata familjeytor och huset rymmer ett tempel, gästsviter, en hängande trädgård, helikopterplattformar, salong, glassbar och en privat biograf med plats för 50 personer.
Missa inte: Miljardköp i Solna: Försvaret tar över gamla SAS-huset. Realtid
Garaget upptar ensamt sex våningar och rymmer 168 fordon. Bland dem återfinns en Mercedes-Benz Maybach till ett värde av 10 miljoner kronor men även en Ferrari, Bentley, Tesla och Rolls-Royce.
På sjunde våningen finns en dedikerad bilverkstad.
Ett dedikerat snörum i hettan
En av byggnadens mest omtalade detaljer är det så kallade snörummet, där väggar sprutar ut konstgjorda snöflingor, ett välkommet avbrott från Mumbais tryckande hetta.
Byggnaden är uppkallad efter den mytomspunna ön Antilia i Atlanten och dess arkitektoniska design är inspirerad av lotusblommans och solens symbolik.
Läs även: Indien och EU – snart ännu tajtare? Dagens PS
Antilia stod färdigt 2010, men familjen Ambani flyttade in först hösten 2011 efter att renommerade präster genomfört ritualer kring byggnaden.
Fastighetens värde uppskattas i dag till 4,6 miljarder dollar.
Huset har dock inte varit utan kontroverser.
Tata Groups tidigare ordförande Ratan Tata ska ha kallat Antilia ett exempel på rika indiers bristande empati för de fattiga, i ett land där palatset reser sig i direkt anslutning till Mumbais mer utsatta stadsdelar.