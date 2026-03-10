600 anställda och eget snörum i miljardärens enorma palats

Antilia är hem åt Reliance Industries ordförande och vd Mukesh Ambani och är ett landmärke i Indien.

Enligt uppgifter arbetar mellan 500 och 600 personer i den 27 våningar höga byggnaden, placerad på Altamount Road i södra Mumbai, en av landets dyraste adresser.

Generösa förmåner

Personalstyrkan består av städpersonal, säkerhetsvakter, personliga assistenter, kockar, tekniker och annan supportpersonal.

Lönerna uppges vara generösa: mellan 1,5 och 2 lakh rupier i månaden, motsvarande ungefär 16 000–21 000 kronor, beroende på befattning och erfarenhet, skriver Obnews. Då ligger genomsnittslönen på cirka 8 000 kronor i Mumbai.

Därutöver ska familjen Ambani erbjuda sjuk- och livförsäkring, bidrag till barnens utbildning samt pensions- och avgångsförmåner.