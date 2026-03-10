Vänsterpartiet presenterade på måndagen ett förslag om att frysa hyresrätternas hyror via en stopplag. Men hyresmarknadens samtliga parter, från hyresgästsidan till fastighetsägarna, är kritiska.
V vill frysa hyrorna – möts av hård kritik från bostadssektorn
Förslaget innebär att hyrorna fryses på dagens nivåer medan en statlig utredning ser över spelreglerna för hyresförhandlingarna.
Vänsterpartiet vill också höja bostadsbidraget och inkomstgränsen för det, uppger partiet.
”Hyresgästerna måste få en andningspaus. På bara tre år har hyrorna stigit med 15 procent, och till skillnad från det ägda boendet går boendekostnaden bara uppåt”, sa partiledaren Nooshi Dadgostar på pressträffen enligt Aftonbladet.
Partiet pekar särskilt på systemet med skiljemän, där en oberoende part avgör hyreshöjningen om förhandlingarna kör fast.
Enligt Vänsterpartiet har fastighetsägare missbrukat systemet för att driva igenom höga höjningar utan att behöva förhandla.
Hyresgästföreningen: risk för ”politisk jojo”
Hyresgästföreningen delar bilden av att hyresgäster haft det tufft de senaste åren, men är ändå kritisk mot förslaget. Förbundsordförande Marie Linder varnar för att politisk inblandning i hyressättningen riskerar att göra hyrorna till en ”politisk jojo”, rapporterar Dagens Arena.
”Ska vi ha hyresstopp när ena sidan styr och marknadshyror när den andra gör det? Vi kan inte ha ett system där hyrorna ändras varje gång makten skiftar i politiken”, säger Linder till Dagens Arena.
Föreningen värnar om partsmodellen, som den anser är en garanti för hyresgästernas inflytande.
Till Hem & Hyra tillägger Marie Linder att hon däremot välkomnar en mer aktiv bostadspolitik och bättre utjämning mellan ägda och hyrda boenden.
”Det behövs exempelvis mer utjämning mellan de som äger sitt boende och de som hyr”, säger hon till tidningen.
Fastighetsägare: ”Ogenomtänkt”
I ett gemensamt pressmeddelande från Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta får förslaget ännu skarpare kritik.
Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig kallar det ogenomtänkt och varnar för att politiskt styrda hyror skulle avskräcka investerare och leda till färre och sämre underhållna hyresrätter.
”Politiken ska inte gå in och sätta hyror i Sverige och tvinga hyresvärdar att agera krockkuddar för den allmänna kostnadsutvecklingen”, skriver Cathrine Holgersson, vd för Sveriges Allmännytta, i pressmeddelandet.
Holmestig avfärdar också påståendena om att fastighetsägare missbrukat skiljemannaförfarandet som ”rent trams”, enligt Aftonbladet.
Vänsterpartiet försvarar partsmodellen
Nooshi Dadgostar betonar att hyresstoppet är tänkt som en tillfällig åtgärd. Tanken är att värdar som behöver höja hyran, exempelvis för en renovering, ska kunna ansöka om undantag hos Hyresgästföreningen.
”Partsmodellen försvarar vi. Men det är orimligt att så många förhandlingar skjuts till skiljemän. Det var inte så det var tänkt, säger Dadgostar till Hem & Hyra
Om partiet får delta i regeringsförhandlingar efter valet avser man att driva kravet på både fryst hyra och en utredning av förhandlingssystemet.