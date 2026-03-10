V vill frysa hyrorna – möts av hård kritik från bostadssektorn

Förslaget innebär att hyrorna fryses på dagens nivåer medan en statlig utredning ser över spelreglerna för hyresförhandlingarna.

Missa inte: Vänsterpartiet: ”Sverige har fått på sig en tvångströja”. Dagens PS

Vänsterpartiet vill också höja bostadsbidraget och inkomstgränsen för det, uppger partiet.

”Hyresgästerna måste få en andningspaus. På bara tre år har hyrorna stigit med 15 procent, och till skillnad från det ägda boendet går boendekostnaden bara uppåt”, sa partiledaren Nooshi Dadgostar på pressträffen enligt Aftonbladet.

Partiet pekar särskilt på systemet med skiljemän, där en oberoende part avgör hyreshöjningen om förhandlingarna kör fast.

Enligt Vänsterpartiet har fastighetsägare missbrukat systemet för att driva igenom höga höjningar utan att behöva förhandla.

Hyresgästföreningen: risk för ”politisk jojo”

Hyresgästföreningen delar bilden av att hyresgäster haft det tufft de senaste åren, men är ändå kritisk mot förslaget. Förbundsordförande Marie Linder varnar för att politisk inblandning i hyressättningen riskerar att göra hyrorna till en ”politisk jojo”, rapporterar Dagens Arena.

ANNONS

”Ska vi ha hyresstopp när ena sidan styr och marknadshyror när den andra gör det? Vi kan inte ha ett system där hyrorna ändras varje gång makten skiftar i politiken”, säger Linder till Dagens Arena.

Läs även: Irans nye ledare: En fastighetsmogul. Realtid

Föreningen värnar om partsmodellen, som den anser är en garanti för hyresgästernas inflytande.

Till Hem & Hyra tillägger Marie Linder att hon däremot välkomnar en mer aktiv bostadspolitik och bättre utjämning mellan ägda och hyrda boenden.

”Det behövs exempelvis mer utjämning mellan de som äger sitt boende och de som hyr”, säger hon till tidningen.