"Ett flertal av våra jurister är programmerare"

Advokatbyrån Synch har för tredje gången blivit nominerad till Financial Times Innovative Lawyers Awards med motiveringen: “Innovation in the business of law: Technology – Disrupting the Nordic Market for legal services by introducing innovativ digital technology”

– Vi är mycket glada över att vara den enda svenska advokatbyrån som är nominerad för det visar att vi ligger i framkant när det gäller legaltech, säger Magnus Sundqvist, ansvarig för digitala tjänster på Synch.

Konkurrensen är tuff. Bland konkurrenterna finns många av Magic Circle-byråerna (de ledande brittiska byråerna) och många andra internationella toppbyråer.

Annons

Annons

Hur arbetar ni med AI och digitaliseringen?

– Vi har valt att bejaka teknologin på grund av tre skäl. Många av våra klienter är techbolag och då måste vi följa med i den tekniska utvecklingen för att kunna erbjuda den bästa tänkbara rådgivningen. Det andra skälet är kopplat till vår image. Vi vill visa att vi gör saker som är unika och att vi ligger i framkant. Det tredje skälet är rent affärsmässigt. Vi vill hitta lösningar som kan gynna våra kunder, vår affär och som gör oss mer effektiva i vårt arbete, säger Magnus Sundqvist.



Synch sticker ut bland många andra advokatbyråer därför att de utvecklar sin teknik inhouse.

– Ett flertal av våra jurister är även programmerare och det ser vi som en stor styrka.

Genom att koppla samman det juridiska kunnandet med den tekniska utvecklingen anser Magnus Sundqvist att Synch kan ta fram lösningar som verkligen är anpassade för ändamålet.



På Synch har man valt att ta fram smala lösningar för att lösa ett specifikt problem. Till exempel har advokatbyrån utvecklat en webbaserad digital AI-lösning baserad på djuplärande (deep learning) för att hjälpa företag att utvärdera innehållet i deras integritetspolicys (i enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR). Just nu pågår ett projekt i samarbete med Husqvarna, Bankgirot och Dustin som syftar till att utveckla en AI-lösning som ska granska personuppgiftsbiträdesavtal (Data Processes Processing Agreements). Synch fick två miljoner kronor för detta från Vinnova.



– En utmaning för svenska advokatbyråer är att vi måste förhålla oss till Advokatsamfundets regler. Till skillnad från till exempel juristbyråer och brittiska advokatbyråer tillåts inte svenska advokatbyråer ta emot externt kapital eller investera i tech-bolag. Att investera i digitala lösningar är kostsamt så det gäller verkligen att byrån ser att det är affärsmässigt lönsamt för att man ska vilja investera i ny teknik.

Resultatet av tävlingen tillkännages vid prisutdelningen på Natural History Museum i London den 12 september.