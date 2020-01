Ericsson höjer utdelningen

Ericsson höjer utdelningen

Ericsson rapporterar ett justerat rörelseresultat, ebit, om 6,5 miljarder kronor i det fjärde kvartalet, att jämföra med analytikerkårens snittprognos på 7,5 miljarder kronor.

Enligt Ericssons rapport omsatte bolaget 66,4 miljarder kronor. Prognosen, enligt Infront Datas sammanställning av 19 analytikers estimat, låg på 65,7 miljarder kronor. Det justerade rörelseresultatet, ebit, på 6,5 miljarder kronor är exklusive de miljardavsättningar som Ericsson meddelade för två veckor sedan.

Samtliga övriga affärsområden uppvisade en tillväxt i kvartalet. Största årstillväxten bjöd Mellanöstern och Afrika på med en tillväxt på 23 procent.

Styrelsen för Ericsson föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie. Det är högre än fjolårets utdelning på 1,00 kronor per aktie.

Aktien är ned drygt 6 procent på fredagsförmiddagen.

Balder-bolag uppvärderar fastigheter

Balders dotterbolag Sato har beslutat att byta värderingsmetod vilket betyder att bolagets fastighetsvärden ökar med motsvarande 4,7 till 5,3 miljarder kronor. Sato kommer nu att använda en avkastningsbaserad värderingsmetod istället för den tidigare ortprismetoden, uppges det i ett pressmeddelande.

SBB har emitterat hybridobligation

SBB har emitterat en evig hybridobligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Hybridobligationen har en löptid till första inlösen om 5,25 år med en fast kupong på 2,624 procent. Hybridobligationen var övertecknad med mer än fem gånger den emitterade volymen. Hybridsobligationen kommer att emitteras per 30 januari 2020 och noteras på Euronext Dublin. J.P. Morgan agerade struktureringsrådgivare i transaktionen. Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

Annons

Annons

Fastighetsbolag i täten med gröna obligationer

Det gavs ut gröna obligationer till ett värde av 133 miljarder kronor i Sverige under fjolåret, skriver TT. Det är ett nytt svenskt rekord och en ökning med 85 procent jämfört med 2018.

De gröna obligationerna står för 15 procent av Sveriges totala obligationsmarknad, vilket är en relativt hög siffra ur global synvinkel.

Fastighetsbolagen står för en stor del av den gröna obligationsmarknaden.

Lägre andel utländska ägare på börsen

Det genomsnittliga utländska ägandet bland bolagen på Stockholmsbörsen minskar, och under slutet av 2019 var nedgången den största under ett enskilt kvartal sedan 2015. Det genomsnittliga utländska ägandet har nu minskat under fem kvartal i följd, vilket inte skett sedan 2008. Det rapporterar DI. Under fjärde kvartalet 2019 var nedgången drygt 1,2 procentenheter till knappt 27,4 procent, vilket är den lägsta nivån sedan inledningen av 2017.

Ljusning för Japans ekonomi

Inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin steg till 49,3 i januari, jämfört med föregående månads 48,4, enligt preliminär statistik. Det framgår av data som sammanställts av Jibun Bank och IHS Markit, enligt Nyhetsbyrån Direkt som hänvisar till Bloomberg News. PMI för tjänstesektorn steg till 52,1, från 49,4 föregående månad, och det sammanvägda indexet steg till 51,1, från 48,6.

Hexagon genomför förändringar i koncernledningen

Hexagon genomför följande organisationsförändringar gällande från 1 februari 2020:

Juergen Dold kommer att ansvara för Hexagons divisioner Geosystems, Geospatial och Safety & Infrastructure.

Thomas Harring, som för närvarande har rollen som Chief Operating Officer (COO)/Chief Financial Officer (CFO) för Hexagons division Geosystems, kommer att efterträda Juergen som divisionschef för Geosystems. Norbert Hanke har utnämnts till Chief Operating Officer (COO), en ny position inom Hexagon.

Paolo Guglielmini kommer att efterträda Norbert som divisionschef för Manufacturing Intelligence.

Claudio Simao, som varit Hexagons Chief Technology Officer (CTO) sedan 2015 och arbetat för Hexagon sedan 2002, kommer att gå i pension.

Burkhard Boeckem (nyutnämnd CTO) och Paolo Guglielmini (nyutnämnd divisionschef Manufacturing Intelligence) kommer att ingå i Hexagons koncernledning.