EQT öppnar kontor i Sydney

Det svenska private equity-bolaget EQT expanderar sin verksamhet i Asien och öppnar nu kontor i Sydney, Australien. Kontoret leds av Ken Wong, chef för EQT:s verksamhet i Nya Zeeland och Australien. Detta framkommer av ett pressmeddelande.



Stort intresse för aktiefonder

Nettosparandet i fonder under januari 2020 uppgick till 18 miljarder kronor, enligt statistik från Fondbolagens Förening. Den svenska fondförmögenheten uppgår nu till 5 159 miljarder kronor. Främst är det aktiefonder, som hade ett inflöde om 19,1 miljarder kronor, som svenskar sparar i. Långa räntefonder och hedgefonder såg ett utflöde om 1,4 respektive 1,3 miljarder kronor under januari månad.



Wihlborgs ökar resultatet

Fastighetsbolaget Wihlborgs ökar hyresintäkterna som nu uppgår till 765 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019, i jämförelse med 687 miljoner samma period året innan. Efter skatt landade resultatet på 1 546 miljoner kronor, motsvarande 10,06 kronor per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,5 kronor per aktie för 2019, från 3,75 kronor året innan.



Diös höjer utdelningen

Det svenska fastighetsbolaget Diös ökade hyresintäkterna under det fjärde kvartalet 2019, de uppgick till 469 miljoner kronor, i jämförelse med 447 miljoner kronor samma period året innan. Efter skatt landade Diös resultat på 258 miljoner kronor, i jämförelse med 451 miljoner året innan. Nu föreslår styrelsen en utdelning om 3,3 kronor för helåret 2019, från 3 kronor året innan.



Geely stiger på Volvo-nyhet

Den kinesiska fordonstillverkaren Geely stiger på Hongkongbörsen med omkring 6 procent efter nyheten om att en fusion med Volvo Cars nått marknaden. Aktien var som mest uppe med 12 procent under tisdagens handel.



Slack rusar efter avtal med IBM

Teknikbolaget Slack steg med 15,4 procent på New York-börsen efter att bolaget nått ett avtal med IBM. IBM:s 350 000 anställda ska nu börja använda Slacks chattapp, skriver Business Insider.



Svensk arbetslöshet växer

Den svenska arbetslösheten uppgår nu till 380 000 personer, motsvarande 7,4 procent av arbetskraften, enligt statistiken för januari från Arbetsförmedlingen. Det var 30 000 fler personer jämfört med samma månad förra 2019.

