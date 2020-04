EBA uppmanar banker att avstå utdelning

EBA uppmanar banker att avstå från utdelning

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, uppmanar nu europeiska banker att avstå från aktieutdelningar och återköp av aktier för att motverka konsekvenserna av coronakrisen. EBA uppmanar också bankerna till en försiktig ersättningspolicy givet det extraordinära läget, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Nordea skjuter upp beslut om utdelning

Nordeas styrelse föreslår att banken skjuter upp beslutet för utdelning. Det tidigare förslaget var 0,4 euro per aktie. "Mot bakgrund av covid-19-pandemin och den rekommendation som Europeiska centralbanken (ECB) med anledning av detta utfärdade den 27 mars 2020, föreslår Nordeas styrelse att beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 skjuts upp och ändrar därmed sitt utdelningsförslag till den ordinarie bolagsstämman som planeras till den 14 maj 2020", skriver banken i ett pressmeddelande.



Riksbanken ger ut ett andra lån i amerikanska dollar

Riksbanken tar nu initiativ till den andra auktionen i amerikanska dollar bokat till torsdagen den 2 april. Liksom den första auktionen som skedde 26 mars omfattar auktionen 10 miljarder dollar med en löptid på tre månader.



Över 4 000 döda i coronaviruset i USA

I USA har nu 4 076 personer dött till följd av det nya coronaviruset, rapporterar AFP. Över 40 procent av dödsfallen har inträffat i New York, som är den värst drabbade regionen i landet. Samtidigt ökar antalet amerikanska personer som har konstaterats smittade till 189 510 personer.



Wall Street stängde ner

Efter att ha inlett handeln positivt vände Wall Street nedåt under tisdagen. Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex minus 1,8 procent, S&P 500-index ned 1,6 procent och Nasdaqs kompositindex sjönk 1,0 procent.



Blandade reaktioner på Asien-börserna

Dystra siffror från Bank of Japan Tankan-index, som visar japanska industriföretagens syn på konjunkturläget, drog ned Nikkei-index som stängde på minus 1,9 procent. Även Hongkongs Hang Seng-index föll med 0,9 procent. På de kinesiska börserna skedde däremot en mindre rekyl efter framgångarna i bekämpningen mot Coronaviruset, Shanghais kompositindex slutade på plus 0,3 procent. Australiens S&P/ASX200-index ökade med 3,0 procent.



XXL säkrar 1,4 miljarder i nya banklån och tillkännager nyemission

Den hårt pressade sportklädeskedjan XXL meddelar att de säkrat nya banklån om 1,45 miljarder norska kronor, motsvarande 1,39 miljarder svenska kronor, från Nordea och DNB, enligt flera norska medier. I samband med lånen kommer bolaget även utfärda en nyemission med sikte på 400 miljoner norska kronor, till en kurs om 5 norska kronor per aktie. Det svenska riskkapitalbolaget Altor är storägare i bolaget.



Carnegie Fonders korträntefond stängs

Carnegie Fonders Korträntefond kommer stängas och ersättas av Carnegie Likviditetsfond, meddelar Movestic. Detta kommer ske vecka 17. Fonden stängs på uppdrag av fondbolaget Carnegie Fonder, skriver Finwire.



Skistar stänger samtliga anläggningar efter DI-kritik

Skistar beslutar att stänga samtliga skidanläggningar i Sverige för resten av säsongen från och med den 6 april, enligt ett pressmeddelande. Detta sker efter att Dagens Industri riktat kritik mot bolaget i en kommentar från Andreas Cervenka.



Coronaviruset fortsätter sin spridning

Globalt finns nu över 859 338 bekräftade fall av coronaviruset. Under tisdagen låg den siffran på 785 797. Antalet döda av viruset är nu beräknat till 42 334. Dagen innan var noteringen 37 816, enligt Worldometer.