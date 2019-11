”Det legala ofta inte problemet vid insiderinformation”

– Loggboksförfarandet är en rejäl huvudverk för de noterade företagen idag. Därför ser vi ett jättebehov av den här tjänsten. Idag översköljs jurister i finansbransch av administrativa uppgifter kring insiderreglerna. Att det inte har funnits ett bättre stöd tidigare är märkligt. I och med Cisions marknadsledande position kommer det här att direkt ge effekt på den svenska marknaden, säger Daniel Sjöholm, vice vd på MCL.

Cision och MCL går tillsammans ut med en ny digital loggbokslösning som de anser kommer att underlätta för noterade bolag i deras dagliga arbete. Bakgrunden är marknadsmissbruksförordningen, Mar, som har varit i bruk i drygt två år.

Finansinspektionen, FI, är tillsynsmyndighet för Mar-reglerna som innefattar förbud mot insiderhandel, insiderinformation och marknadsmanipulation. För många noterade bolag innebär det i praktiken en mängd administrativt arbete.

Annons

Annons

– Det är ofta inte det legala som är det stora problemet för företagen när något är insiderinformation utan mer hur man ska hantera och få tid till loggböckerna. Vi såg tidigt att många tyckte att det var kämpigt och då byggde vi detta, säger Daniel Sjöholm.

MCL – Markets & Corporate Law Nordic – ingår i samma koncern som småbolagsbörsen Spotlight, med ATS Finans Holding som moderbolag. Det innebär att MCL genom åren har bidragit med en hel del juridisk hjälp till Spotlight. Juristfirman arbetar med en stor mängd ärenden gentemot finansbranschen – kapitalmarknadsrätt, IPO:er (börsnoteringar), riskfrågor, compliance (regelefterlevnad), investerarfrågor och så vidare.

Det var också via Spotlight som Ciscion och MCL fick kontakt. Cision, som arbetar med system för att underlätta spridning av pressmeddelanden och annan publik företagsinformation, såg tidigt att leverantörer tog fram system för loggbokshantering kopplad till Mar.

– Det finns säkert 5-6 olika alternativ som är fristående. Under de senaste två åren har vi fått en del propåer om samarbeten, men det kändes initialt inte naturligt, säger Magnus Thell, vd på Cision.

Efter hand har trycket ökat från Cisions kunder. Samtidigt är insiderlagstiftningen väldigt specifik och kräver ordentlig juridisk expertis.

– Jag tog en lunch med Spotlights vd Peter Gönczi och diskuterade frågan. Han kopplade ihop oss med MCL. Sedan har vi vänt och vridit på frågan under sommaren och under senhösten har det blivit klart exakt hur MCL:s tjänst ska dockas in i vår, säger Magnus Thell.

Är det här er första regtechprodukt?

– Möjligen men det beror på definitionen. Den här lösningen innehåller mer stöd av rådgivande karaktär och är driven från ett något mera komplext behov än vad vi har haft tidigare.

Loggbokslösningen heter MCLogg och är injackad i Cisions tjänst Cisionpoint. Cision beskriver det som påfarten eller gränssnittet till sitt globala distributionsnätverk med kopplingar till FI, Bloomberg, Nasdaq, PR Newswire och så vidare. Det nya är att de noterade bolagen nu i samma verktyg kan välja att istället för att direkt skicka ut information publikt istället kan skjuta upp viss information, att hålla den hemlig via loggboken. Eftersom den är kompatibel med Mar-lagstiftningen, gör det att om de sköter hanteringen rätt slipper de eventuella sanktioner.

Cision har 500-600 kunder i Norden som använder produkten. Cision har även verksamhet i Kanada, USA och Israel, men den aktuella lanseringen sker i Sverige. Nästa steg är Finland och Danmark och på sikt Norge.

Det har tagit MCL ett år att ta fram regtechlösningen. Det har skett genom ett samarbete mellan MCL:s experter på kapitalmarknadsrätt och ett externt teknikföretag som MCL tidigare har genomfört samarbeten med.

För MCL är det inte slut på regtech här. Regelverk som GDPR, Mifid 2 och så vidare medför också behov som kombinerar teknik och juridik.