AI-strategier utan digital motståndskraft är ett våghalsigt spel med bolagets framtid

DEBATT – Sverige står inför ett historiskt vägskäl. Samtalet om digital suveränitet har mognat; vi har gått från att diskutera omdet är viktigt till att konstatera att det är en absolut förutsättning i en osäker omvärld.

Men nu står svenska verksamheter inför nästa stora fråga: Hur omsätter vi viljan till suveränitet i praktisk handling utan att tappa fart i AI-racet?

Det här är ett debattinlägg. Analys och åsikter är skribentens och återspeglar inte nödvändigtvis redaktionens uppfattning.

AI-trycket har aldrig varit större

Trycket på styrelser och ledningsgrupper att accelerera AI-investeringar aldrig varit större. Samtidigt hopar sig utmaningarna i form av ett försämrat geopolitiskt läge och en våg av nya EU-regleringar.

För att navigera rätt krävs att vi gör upp med en föråldrad myt, att vi antingen satsar på innovation eller på säkerhet. Svaret stavas digital motståndskraft.

Tidigare har vi ofta sett digital transformation och säkerhet som två motpoler. Innovation har handlat om att gasa, medan säkerhet har betraktats som en separat kontrollstation i slutet av processer, ofta upplevd som en bromskloss.

ANNONS

I den nya digitala verkligheten är dessa inte motpoler, de är varandras förutsättningar.

Detta sätt att arbeta skapar idag en farlig friktion. När svenska ledare nu försöker implementera krav som NIS2 och DORA, samtidigt som de pressas att leverera på offensiva AI-strategier, uppstår en påtaglig ”regleringströtthet”.

Kraven på regelefterlevnad blir alltmer konkreta. Som ett exempel införs de sista avgörande delarna av EU:s AI Act i augusti, vilket ställer helt nya krav på hur system utvecklas och används.

Man upplever att kraven på säkerhet står i vägen för framsteg. Sanningen är att det är själva uppdelningen mellan innovation och säkerhet som är det största hotet mot vår konkurrenskraft.