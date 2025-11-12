EU redo att tvinga bort Huawei – Nokia och Ericsson vinnare

EU-kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen vill omvandla kommissionens rekommendationer från 2020 om att fasa ut högrisksleverantörer i mobilnäten till ett juridiskt bindande krav. Det skriver Bloomberg.

Om rekommendationerna blir juridiskt bindande kan medlemsländer som inte följer reglerna möta överträdelseförfaranden och ekonomiska sanktioner.

Kommissionen överväger också åtgärder för att avskräcka länder utanför EU från att förlita sig på kinesiska leverantörer, bland annat genom att hålla inne finansiering från Global Gateway-initiativet till länder som använder bidragen till projekt med Huawei-utrustning.

Tyskland den hetaste frågan

Helena Virkkunen var tydlig i sin markering tidigare i år. Hon hon har tidigare sagt att hon är ”mycket bekymrad” över att andelen högrisksleverantörer i 5G-näten fortfarande är betydande. Det skriver Dagens Industri.

Den största utmaningen är Tyskland, där nästan sex av tio basstationer kommer från kinesiska tillverkare enligt konsultfirman Strand Consult. Den tyska regeringen nu möjligheten att skjuta till skattemedel till operatörer som byter ut mobilnätsutrustning från Huawei.

”Ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv är Tyskland den största utmaningen. Det är Europas största ekonomi och landet står för 20 procent av EU:s mobilabonnenter”, säger John Strand, vd för Strand Consult, till Di.