EU redo att tvinga bort Huawei – Nokia och Ericsson vinnare

Huawei kan tvingas bort från Europas infrastruktur, till fördel för Nokia. (Foto: Ng Han Guan/ Seppo Samuli /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

EU-kommissionen arbetar för att göra utfasningen av kinesiska Huawei och ZTE till bindande krav för medlemsländerna. Samtidigt väntar svenska staten på avgörande i den internationella skiljedomstvist där Huawei kräver mångmiljardersättning för att ha portats från det svenska 5G-nätet.

EU-kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen vill omvandla kommissionens rekommendationer från 2020 om att fasa ut högrisksleverantörer i mobilnäten till ett juridiskt bindande krav. Det skriver Bloomberg.

Om rekommendationerna blir juridiskt bindande kan medlemsländer som inte följer reglerna möta överträdelseförfaranden och ekonomiska sanktioner.

Kommissionen överväger också åtgärder för att avskräcka länder utanför EU från att förlita sig på kinesiska leverantörer, bland annat genom att hålla inne finansiering från Global Gateway-initiativet till länder som använder bidragen till projekt med Huawei-utrustning.

Finland skärper 5G-regler – stänger ute Huawei

Finland planerar att strama åt sin kontroll över landets 5G-nät, i linje med påtryckningar från EU för att stärka säkerheten.

Tyskland den hetaste frågan

Helena Virkkunen var tydlig i sin markering tidigare i år. Hon hon har tidigare sagt att hon är ”mycket bekymrad” över att andelen högrisksleverantörer i 5G-näten fortfarande är betydande. Det skriver Dagens Industri.

analytikern
Ericssons vd Börje Ekholm. (Foto: Oscar Olsson/TT)

Den största utmaningen är Tyskland, där nästan sex av tio basstationer kommer från kinesiska tillverkare enligt konsultfirman Strand Consult. Den tyska regeringen nu möjligheten att skjuta till skattemedel till operatörer som byter ut mobilnätsutrustning från Huawei.

”Ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv är Tyskland den största utmaningen. Det är Europas största ekonomi och landet står för 20 procent av EU:s mobilabonnenter”, säger John Strand, vd för Strand Consult, till Di.

Nokia och Ericsson pressade på

Vid sidan av politiskt tryck har telekomutrustaren Nokia börjat pressa på för en hårdare europeisk linje. I september ifrågasatte Nokias nya vd Justin Hotard varför Europa tillåter högrisksleverantörer i sina nätverk när Ericsson och Nokia inte får verka på den kinesiska marknaden.

Nokias mobilnätverkschef Tommi Uitto uppgav att de västerländska bolagens marknadsandel i Kina nu är nere på endast 3 procent.

Både Nokia och Ericsson steg på tisdagen efter Bloombergs rapportering om potentiella nya EU-krav. Nokias aktie gick upp så mycket som 2 procent i Helsingfors medan Ericsson steg upp till 1,5 procent i Stockholm.

Sverige väntar på skiljedom

Parallellt väntar svenska staten på avgörande i den internationella skiljedomstvist där Huawei kräver ersättning för att ha portats från det svenska 5G-nätet.

Processen vid den internationella skiljedomstolen ICSID avslutades i somras, men något avgörande dröjer sannolikt minst ett år till, enligt Di.

”Vi har ingen uppgift om när ett avgörande kan komma. Men det brukar ta åtminstone ett år från det att skriftväxlingen är avslutad”, säger Anna Falk, byråchef hos Justitiekanslern, till Di.

När stämningen lämnades in 2022 uppgav Huawei att den svenska bannlysningen gav förluster på 5,2 miljarder kronor för perioden 2021–2025. Men att den slutgiltiga ekonomiska skadan skulle bli betydligt högre. Hur stort skadeståndsanspråket slutligen landat på är dock oklart.

