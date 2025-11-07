Japan satsar på tillväxt – medan lönerna kraschar

Inflationen har legat över japanska centralbankens tvåprocentsmål i 3,5 år. Reallönerna har inte stigit på helårsbasis sedan 2021.

Men Japans nya premiärminister Sanae Takaichi väljer ändå att öppna för mer offentliga utgifter.

Det primära överskottet – skillnaden mellan statens utgifter och inkomster när räntekostnader räknats bort – ska nämligen inte längre granskas årligen. Istället bedöms målet över flera år.

”Det är rimligt att tänka att den ekonomiska politiken har förändrats”, sade Takaichi till parlamentet på fredagen, enligt Bloomberg.

Inflationen äter upp löneökningarna

Beslutet kommer samtidigt som färsk statistik från arbetsmarknadsdepartementet visar att reallönerna föll med 1,4 procent i september jämfört med föregående år, enligt CNBC.

De nominella lönerna steg visserligen med 1,9 procent – men inflationen på 2,9 procent åt upp hela ökningen.

Det är nionde månaden i rad som de japanska lönerna sjunker.

Samtidigt planerar Takaichi ett stimulanspaket på 13,9 biljoner yen, motsvarande 92,2 miljarder dollar.