För att rädda hushållens köpkraft kastar premiärminister Sanae Takaichi om Japans ekonomiska politik. Men stimulanspaketen riskerar att förvärra inflationen som redan plågar landet.
Japan satsar på tillväxt – medan lönerna kraschar
Inflationen har legat över japanska centralbankens tvåprocentsmål i 3,5 år. Reallönerna har inte stigit på helårsbasis sedan 2021.
Men Japans nya premiärminister Sanae Takaichi väljer ändå att öppna för mer offentliga utgifter.
Det primära överskottet – skillnaden mellan statens utgifter och inkomster när räntekostnader räknats bort – ska nämligen inte längre granskas årligen. Istället bedöms målet över flera år.
”Det är rimligt att tänka att den ekonomiska politiken har förändrats”, sade Takaichi till parlamentet på fredagen, enligt Bloomberg.
Inflationen äter upp löneökningarna
Beslutet kommer samtidigt som färsk statistik från arbetsmarknadsdepartementet visar att reallönerna föll med 1,4 procent i september jämfört med föregående år, enligt CNBC.
De nominella lönerna steg visserligen med 1,9 procent – men inflationen på 2,9 procent åt upp hela ökningen.
Det är nionde månaden i rad som de japanska lönerna sjunker.
Samtidigt planerar Takaichi ett stimulanspaket på 13,9 biljoner yen, motsvarande 92,2 miljarder dollar.
”Populistiska åtgärder”
Paketet väntas innehålla subventioner för el- och gasräkningar samt stöd till små och medelstora företag för att höja lönerna, enligt Nikkei.
Åtgärderna riskerar dock att kollidera med inflationsbekämpningen.
”Om Takaichi svarar med populistiska åtgärder som energisubventioner eller kontantöverföringar skulle det bara förstärka inflationstrycket”, varnar Marcel Thieliant, chef för Asien-Stillahavsregionen på Capital Economics, enligt CNBC.
Bank of Japan under press
Inflationen kräver räntehöjningar från Bank of Japan. Men Takaichi föredrar låga räntor – förra året kallade hon räntehöjningar för ”dumma”, skriver Bloomberg.
Vid sitt senaste möte i oktboer höll centralbanken styrräntan oförändrad på 0,5 procent.
Justin Feng, Asien-ekonom på HSBC, menar att reallönestatistiken speglar ett ihållande inflationstryck.
”Om Bank of Japan inte agerar proaktivt i tid riskerar den att framstå som att den hamnat efter”, säger han till CNBC.
Erkänner ”Abenomics” brister
Takaichis strategi bygger på ”Abenomics” – den ekonomiska politik som hennes mentor, Japans tidigare premiärministern Shinzo Abe, drev med ultralätt penningpolitik, aggressiva finanspolitiska stimulanser och strukturreformer.
Under fredagens parlamentsdebatt erkände Takaichi dock vissa brister med mentorns ekonomiska filosofi.
Bland annat pekade premiärministern på negativa effekter på anställningsvillkor under pandemin och bristande inflytande över privata investeringar, rapporterar Japan Times.
Högsta statsskulden
Japan har den högsta statsskulden bland utvecklade ekonomier – cirka 230 procent av BNP enligt Internationella valutafonden (IMF).
Ett överdimensionerat stimulanspaket finansierat genom statsobligationer skulle ”potentiellt minska Japans finanspolitiska trovärdighet”, varnar Feng enligt CNBC.
Takaichi fokuserar istället på landets nettoskuld, som enligt IMF uppgår till 130 procent av BNP.
Hon siktar på att uppnå nominell tillväxt som överstiger räntorna på japanska statsobligationer. Det skulle innebära att regeringen kan spendera mer utan att skuld-BNP-kvoten ökar, förklarar Yusuke Ikawa, strateg på BNP Paribas Securities Japan, för Bloomberg.
Takaichis första test väntar
Investerare granskar utvecklingen noga. Efter Takaichis uttalanden i parlamentet försvagades yenen mot dollarn under fredagseftermiddagen lokal tid, skriver Bloomberg.
”Om inflationen i Japan fortfarande inte ligger under 2 procent om sex till nio månader kommer populariteten för denna regering att rasa, eftersom inflation är den allra största frågan för det japanska folket”, har Jesper Koll, expert director på finansföretaget Monex Group, tidigare sagt.
Första testet för hur långt Takaichi är villig att pressa igenom sin agenda kommer inom de närmaste veckorna – när hennes ekonomiska paketet och extrabudget ska presenteras.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
